CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA VITTORIA DI BERRETTINI

IL NUOVO RANKING DI MATTEO BERRETTINI

CLASSIFICA ATP RACE: BERRETTINI 7° E OBIETTIVO ATP FINALS. E JANNIK SINNER

MONTEPREMI BERRETTINI: QUANDI SOLDI HA GUADAGNATO COL SECONDO TURNO AL QUEEN’S?

Si conclude dunque la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata!

Ora la prossima sfida del numero 1 d’Italia sarà quella con uno tra Andy Murray e Benoit Paire: e in entrambe le occasioni ci sarebbe davvero molto da dire.

Altri numeri: 14 gli ace di Berrettini, che al servizio fa il suo come al solito: 73%-57% di prime in campo, 81%-72% di punti vinti con la prima e 55%-48% con la seconda.

30-18 e 24-16 rispettivamente il conteggio di vincenti e gratuiti. 91-76 invece il conto dei punti totali.

VINCE MATTEO BERRETTINI: 7-4 il risultato del secondo tie-break, che si chiude con un rovescio davvero bello del romano in lungolinea.

6-4 Berrettini, DUE MATCH POINT: non passa la volée rovesciata del romano.

6-3 Berrettini, TRE MATCH POINT: Travaglia mette largo un dritto che poteva rimetterlo davvero in gioco. Ora due servizi per l’ascolano.

5-3 Berrettini, prima esterna e dritto lungolinea.

4-3 Berrettini, dritto in rete. Il romano ha ora però due servizi.

4-2 Berrettini, doppio fallo di Travaglia che forza la seconda esterna e finisce da solo in ritardo di un minibreak.

3-2 Berrettini, prima vincente.

2-2 Giocano vicino alle righe entrambi, Berrettini quasi trova l’incrocio e tanto basta, con il recupero di dritto di Travaglia che finisce molto largo e lungo.

1-2 Travaglia, altra prima centrale dell’ascolano. Ora servirà per due volte Berrettini.

1-1 Prima vincente di Travaglia al centro.

1-0 Berrettini, gran risposta di Travaglia che però spreca mettendo in rete il dritto successivo. L’ascolano avrà ora due servizi.

6-6 Appena lungo il dritto di Berrettini, c’è un altro tie-break.

Vantaggio Travaglia, punto bellissimo nella sua brevità! Prima esterna, palla corta e poi passante stretto di rovescio con Berrettini a rete.

40-40 Prima vincente esterna di Travaglia, che annulla senza sforzo il match point.

30-40 MATCH POINT BERRETTINI: non chiude la volée alta di rovescio Travaglia, il romano gli scarica addosso un dritto imprendibile.

30-30 Prima esterna di Travaglia, riesce solo a mettere la racchetta Berrettini.

15-30 Berrettini si ritrova tutto il tempo del mondo per giocare il dritto, va a due punti dal match.

15-15 Il passante di rovescio di Berrettini è in rete su dritto non definitivo di Travaglia.

0-15 Cannonata di dritto di Berrettini verso sinistra, non la può rimandare di là Travaglia.

6-5 Berrettini, tre ace in quattro punti.

40-0 Servizio e dritto di Berrettini.

30-0 13° ace (con una benedizione dal Falco) di Berrettini.

15-0 Ace numero 12 di Berrettini.

5-5 Prima al corpo di Travaglia, Berrettini risponde lungo di rovescio.

40-15 Risposta in rete di rovescio di Berrettini.

30-15 Risposta lunga di Berrettini.

15-15 Stavolta Travaglia costringe Berrettini a proiettarsi di nuovo a rete, per poi passarlo con il dritto.

0-15 Gran risposta di Berrettini che poi si presenta a rete, appena lungo il lob di rovescio di Travaglia.

5-4 Berrettini, non centra la risposta Travaglia, il quale andrà ora a servire per restare nel match.

40-0 Prima profonda e non controllabile di Berrettini.

30-0 Ottima prima di Berrettini.

15-0 Seconda profonda di Berrettini, Travaglia non controlla il rovescio.

4-4 Non trova il dritto in corsa Berrettini con Travaglia pronto a prendere la rete.

40-15 Prima vincente di Travaglia al centro.

30-15 Rovescio in rete di Berrettini.

15-15 Il nastro tradisce Travaglia, e quest’oggi è spesso stato particolarmente losco nei confronti di entrambi.

15-0 Prima esterna di Travaglia.

4-3 Berrettini, prima vincente.

40-30 Altro ace di Berrettini.

30-30 Sbaglia con il dritto Berrettini.

30-15 Decimo ace di Berrettini.

15-15 Prima vincente al centro di Berrettini.

0-15 Fulmine di Travaglia con la risposta di dritto incrociato!

3-3 Si difende benissimo Travaglia, fuori il dritto lungolinea di Berrettini.

Vantaggio Travaglia, perde il controllo del dritto Berrettini.

40-40, 2a parità: spreca la chance del 3-3 Travaglia, che domina lo scambio anche se non riesce subito a chiudere a rete, ma sbaglia il rovescio lungolinea conclusivo.

Vantaggio Travaglia, prima esterna e dritto lungolinea.

40-40 Scambio forse più lungo del match, Berrettini riesce a girarlo e a chiudere con il dritto dopo aver allontanato Travaglia.

40-30 Dritto sulla riga di Travaglia, molto coraggio qui da parte dell’ascolano.

30-30 Prima esterna di Travaglia che poi spinge con il dritto.

15-30 Primo doppio fallo di Travaglia.

15-15 Risposta profonda di Berrettini che Travaglia non controlla con il rovescio.

15-0 Buona prima di Travaglia che poi conclude bene a rete.

3-2 Berrettini, arriva il nono ace.

40-30 Chip&charge di Travaglia che chiude con lo smash.

40-15 Rovescio tagliato lungolinea di Berrettini che Travaglia non rimanda dall’altra parte.

30-15 Dritto lungo di Berrettini.

30-0 Non controlla il dritto Travaglia.

15-0 Ottavo ace di Berrettini.

2-2 BREAK BERRETTINI: stavolta il primo a sbagliare il rovescio slice è Travaglia, che restituisce in questo modo il vantaggio.

Vantaggio Berrettini, PALLA BREAK: dritto in rete di Travaglia.

40-40, 3a parità: ancora buona spinta di dritto di Travaglia, arretra e sbaglia Berrettini col rovescio.

Vantaggio Berrettini, PALLA BREAK: ancora rovescio basso e velenoso del romano, fuori il dritto di Travaglia.

40-40, 2a parità: rovescio in rete di Berrettini.

Vantaggio Berrettini, PALLA BREAK: rovescio slice ben usato dal romano che poi prende la rete con successo.

40-40 Altro game che va ai vantaggi.

40-30 Altra buona prima di Travaglia.

30-30 Punge con la prima esterna Travaglia.

15-30 Dritto ottimo di Berrettini, che mette in difficoltà Travaglia.

15-15 Rovescio in rete di Berrettini.

0-15 Spinge col dritto Berrettini, largo il dritto di Travaglia.

1-2 Travaglia, seguita a comandare con la prima Berrettini.

40-15 Brutta volée alta di dritto di Travaglia, uno dei rari veri errori a rete.

30-15 Sbaglia il dritto dopo il servizio Berrettini.

30-0 Servizio e dritto di Berrettini.

15-0 Serve profondo Berrettini, risposta di rovescio di Travaglia in rete.

0-2 Travaglia, altra buona prima con cui riesce a confermare il break di vantaggio.

Vantaggio Travaglia, buona prima.

40-40 Annulla l’altra chance con l’ace Travaglia.

30-40 PALLA BREAK BERRETTINI: servizio e dritto incrociato di Travaglia, non rientra la difesa del romano.

15-40 DUE PALLE BREAK BERRETTINI: rallenta Travaglia e si espone al dritto inattaccabile del romano.

15-30 Prima esterna e dritto lungolinea di Travaglia.

0-30 Berrettini prende campo con il dritto e trova il lungolinea vincente.

0-15 Appena largo il dritto in uscita dal servizio di Travaglia.

0-1 BREAK TRAVAGLIA: molto bravo l’ascolano in questo scambio, comincia a prendere campo con il dritto e poi chiude con la volée alta per uscire vincitore dal game più lungo della partita.

Vantaggio Travaglia, PALLA BREAK: ottima spinta dell’ascolano con il dritto, Berrettini costretto ad accorciare.

40-40, 2a parità: prima esterna e chiusura a rete di Berrettini.

Vantaggio Travaglia, PALLA BREAK: esce il dritto di Berrettini.

40-40 Prima vincente di Berrettini con Travaglia che risponde di poco lungo.

30-40 PALLA BREAK TRAVAGLIA: gran prima di Berrettini.

15-40 DUE PALLE BREAK TRAVAGLIA: esce il dritto di Berrettini.

15-30 Prima esterna di Berrettini che Travaglia non controlla.

0-30 Altra buona risposta di Travaglia, che poi chiude con lo smash.

0-15 Travaglia fa subito capire di esserci con un ottimo passante di rovescio su Berrettini proteso a rete.

7-5 SET BERRETTINI: e come lo chiude il romano! Gran risposta sulla prima centrale di Travaglia, poi arriva un dritto lungolinea in perfetto stile marchio di fabbrica che conclude il parziale.

6-5 Berrettini, SET POINT: prima esterna vincente.

5-5 Travaglia prova a contenere, senza successo, la risposta con il dritto.

4-5 Ottima difesa della rete di Travaglia sul passante di Berrettini con il dritto, volée di rovescio perfettamente controllata.

4-4 Due le difese di Berrettini rimaste in campo quasi per miracolo, Travaglia poi sbaglia il facile dritto lungolinea che l’avrebbe mantenuto avanti del minibreak che non ha più.

3-4 Travaglia, sbaglia malamente di dritto Berrettini, non trovando l’impatto con la palla. Minibreak per l’ascolano che ha ora due servizi.

3-3 Ace numero sei di Berrettini, all’incrocio delle righe. Si gira.

2-3 Travaglia, c’è il secondo ace. Due servizi per Berrettini.

2-2 Prende la via della rete Berrettini, Travaglia gioca il passante sul rovescio in back del romano che finisce fuori posizione senza poter controllare la palla.

2-1 Berrettini, prima vincente.

1-1 Rovescio in rete di Berrettini che lo aveva giocato da posizione complessa, bravo in questo caso Travaglia a rendergli la vita difficile.

1-0 Berrettini, scambio piuttosto lungo per gli standard della partita e rovescio lungo di Travaglia. Minibreak per il romano che ha due servizi.

6-6 Tie-break con questo servizio e dritto.

40-0 Gran prima e palla corta di dritto di Berrettini.

30-0 Serve profondo Berrettini.

15-0 Quinto ace di Berrettini.

5-6 Travaglia, buona prima e l’ascolano si assicura almeno il tie-break.

40-30 Superbo scambio dei due! Altro lob di rovescio slice di Berrettini, ma Travaglia ci arriva e costringe poi il romano all’errore in larghezza.

30-30 Il nastro trascina via il dritto a Travaglia.

30-15 Buona prima e dritto profondo vicino all’incrocio delle righe di Travaglia, non rimanda la palla dall’altra parte Berrettini.

15-15 Non controlla la risposta Berrettini.

0-15 Sassata di dritto di Berrettini con la risposta.

5-5 Servizio e rovescio lungolinea di Berrettini per ristabilire la parità dopo 35 minuti.

40-0 “Para” la volée con il rovescio Berrettini.

30-0 Rovescio lungo di Travaglia.

15-0 Buona prima di Berrettini.

4-5 Travaglia, sbaglia il dritto Berrettini in lunghezza. Il romano servirà per restare nel set.

40-30 Nel duello dei rovesci slice è Berrettini il primo a metterlo lungo.

30-30 Prima incontrollabile di Travaglia.

15-30 Risposta di dritto in allungo in rete di Berrettini.

0-30 Dritto in avanzamento lungo di Travaglia.

0-15 Perde il controllo del dritto Travaglia.

4-4 Non rimane in campo la risposta di Travaglia.

40-0 Quarto ace di Berrettini, esterno da destra.

30-0 Ace di Berrettini, è il trezo.

15-0 Bella prima di Berrettini.

3-4 Travaglia, BREAK BERRETTINI: il nastro aiuta il romano, che scarica un violento e non controllabile dritto incrociato.

15-40 DUE PALLE BREAK BERRETTINI: dritto di Travaglia in rete dopo il servizio.

15-30 Prima esterna di Travaglia.

0-30 Molto bello questo lob di rovescio in recupero di Berrettini, Travaglia viene scavalcato e non parte alla rincorsa.

0-15 Berrettini gioca un ottimo dritto in risposta col quale gira lo scambio, poi viene a rete, vano il passante di Travaglia.

2-4 Travaglia, comanda senza difficoltà Berrettini da fondo e trova il lungolinea di dritto che gli vale il game.

40-15 Appena largo il rovescio di Berrettini in uscita dal servizio.

40-0 Dritto in rete di Travaglia.

30-0 Volée rovesciata di Berrettini che nega il passante in corsa di dritto a Travaglia.

15-0 Prima e dritto di Berrettini.

1-4 Travaglia, bello scambio nel quale l’ascolano scende a rete e si prende il game.

40-30 Lob di classe di Berrettini con il rovescio slice, Travaglia tenta un vano tweener che si perde lontano.

40-15 Parte lo scambio, palle molto profonde e rovescio largo di Travaglia.

40-0 Travaglia ha deciso che sul suo servizio non si gioca, per ora.

30-0 Ace di Travaglia.

15-0 Non trova la risposta Berrettini.

1-3 Travaglia, servizio e dritto di Berrettini con l’ascolano che mette in rete il rovescio.

40-15 Secondo ace di Berrettini.

30-15 Primo ace di Berrettini.

15-15 Rovescio in rete di Berrettini.

15-0 Berrettini trova il controbalzo di dritto su gran risposta di Travaglia, che poi non trova il recupero.

0-3 Travaglia, conferma il break l’ascolano con la risposta di Berrettini che non passa.

40-0 Servizio e dritto di Travaglia.

30-0 Travaglia serve sulla T, Berrettini sfiora appena.

15-0 Buona prima esterna di Travaglia.

0-2 BREAK TRAVAGLIA: ottima risposta dell’ascolano, Berrettini gioca il dritto in arretramento, ma il nastro gli dice di no e deve cedere subito la battuta.

30-40 PALLA BREAK TRAVAGLIA: risposta appena lunga di dritto.

15-40 DUE PALLE BREAK TRAVAGLIA: si abbassa troppo il rovescio di Berrettini, palla in rete.

15-30 Perde la misura dell’accelerazione di dritto Berrettini.

15-15 Errore in lunghezza di Berrettini.

15-0 Rovescio in rete di Travaglia con Berrettini a rete.

0-1 Travaglia, prende la via della rete l’ascolano e resiste al tentativo di passante di Berrettini giocando la volée vincente di dritto.

40-30 Correzione del giudice di sedia su palla chiamata fuori a Berrettini, ma vista buona dal primo. Chiama il challenge Travaglia, e la palla era realmente fuori.

30-30 In rete il dritto in uscita dal servizio di Travaglia.

30-15 Velenoso attacco con il back di rovescio di Berrettini che contestualmente avanza a rete, prova a passarlo Travaglia, ma senza esito.

30-0 Comanda col servizio Travaglia e poi chiude col lungolinea di dritto.

15-0 Primo a servire è Travaglia, rovescio in rete di Berrettini.

13:08 Terminato il riscaldamento, si va a iniziare!

13:05 Inizia il riscaldamento.

13:03 Ecco entrare in campo Travaglia e Berrettini.

13:00 Cielo piuttosto sereno al Queen’s, dove la gente ha iniziato ad assiepare l’impianto centrale nel West Kensington.

12:57 Il romano giunge al Queen’s con i galloni di testa di serie numero 1, che si è guadagnato con splendidi risultati durante l’anno: ATP Finals al massimo livello con vittoria su Thiem, ottavi in Australia, vittoria a Belgrado, finale a Madrid, ottavi a Roma e quarti al Roland Garros. Un rendimento da top ten vero. Per l’ascolano c’è la necessità di uscire da un’infinita crisi di risultati.

12:54 Si tratta del sesto confronto tra i due italiani, anche se solo uno (Roma 2020) è contato dall’ATP nel testa a testa. Tra il 2015 e il 2016, negli ITF, vinceva Travaglia, l’ultimo match è stato invece appannaggio di Berrettini.

12:51 In corso anche il torneo di Halle, con Daniil Medvedev che sta giocando contro Struff (3-1).

12:48 Il vincitore di questo confronto sfiderà o Andy Murray o Benoit Paire.

12:45 Un quarto d’ora all’inizio.

12:42 Quella che vede il Queen’s più frequentato di Halle dal contingente italiano è una tendenza che nasce fondamentalmente quest’anno, perché generalmente era il torneo tedesco quello preferito (non per caso, sono quelli i punti che Berrettini difende in questa fattispecie).

12:39 Era dal 1996 che non c’era un derby italiano al Queen’s: allora, al secondo turno (c’era ancora il tabellone a 56), Gianluca Pozzi sconfisse in tre set Andrea Gaudenzi, salvo poi essere travolto agli ottavi da Pat Rafter.

12:36 Non ci sarà solo Berrettini-Travaglia quest’oggi in chiave azzurra, poiché più tardi debutterà Fabio Fognini, opposto a Yen-Hsun Lu: il giocatore di Taipei è da tutta la sua parabola tennistica un osso duro sull’erba (quarti a Wimbledon 2010).

12:33 Si entra nel secondo giorno dell’ATP 500 londinese dopo che, ieri, l’Italia ha perso sia Jannik Sinner, sconfitto in due tie-break dal padrone di casa Jack Draper, che Lorenzo Sonego, superato con un doppio 6-4 dal serbo Viktor Troicki.

12:30 Buona giornata a tutti, e benvenuti a questa DIRETTA LIVE del derby italiano di primo turno al Queen’s tra Matteo Berrettini e Stefano Travaglia.

Il precedente di Roma

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno dell’ATP 500 del Queen’s che oppone Matteo Berrettini a Stefano Travaglia in un derby d’esordio.

Il romano, numero 9 del mondo e primo giocatore d’Italia, giunge sull’erba da giocatore in grado di cogliere i quarti di finale al Roland Garros dopo tre belle vittorie e il forfait di Roger Federer; Novak Djokovic lo ha battuto, ma il serbo ha dovuto dare fondo a molte energie per evitare un quinto set che non gli sarebbe piaciuto in alcun modo. Una performance, in sostanza, che conferma la sostanza dell’italiano come giocatore da top ten senza troppe discussioni.

L’ascolano, invece, è sostanzialmente in una spirale negativa da dopo la finale di Adelaide con Jannik Sinner: da allora quasi esclusivamente sconfitte, se non in qualche partita di qualificazioni o a Roma contro il francese Benoit Paire. Una tendenza che ha fatto scivolare Travaglia dall’obiettivo della top 50 al numero 88. Sull’erba vanta due qualificazioni consecutive (2017 e 2018) a Wimbledon.

Un solo precedente tra i due, almeno a livello ATP: quello di Roma vinto dal padrone di casa (a tutti gli effetti, essendo della Capitale). Era da gennaio, ad Antalya, che Berrettini non si presentava a un torneo da prima testa di serie: l’occasione capita proprio sulla superficie che può utilizzare per dare spinta ulteriore alle sue ambizioni.

Il match tra Matteo Berrettini e Stefano Travaglia aprirà il programma del Campo Centrale del Queen’s Club alle ore 13:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: LaPresse