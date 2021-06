Matteo Berrettini affronterà Andy Murray agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Londra, competizione che va in scena sull’erba del Queen’s. Il tennista italiano si è imposto in un derby tirato contro Stefano Travaglia deciso in due set conclusi al tie-break, e ora incrocerà il britannico, che ha avuto la meglio sul francese Benoit Paire in maniera netta (6-3, 6-2). Il 25enne è atteso dunque da un incontro di grandissimo fascino contro un avversario di primissimo piano, in palio il quarto di finale contro il vincente di Evans-Mannarino.

Il nostro portacolori se la dovrà infatti vedere contro un uomo capace di vincere Wimbledon per ben due volte (2013 e 2016) e che in carriera ha vinto complessivamente tre prove dello Slam (da aggiungere anche gli US Open 2012). Il 34enne, Campione Olimpico in singolare a Londra 2012 e Rio 2016, ha avuto tantissimi problemi fisici negli ultimi anni, ma è sempre un rivale da prendere con le pinze e che va rispettato, anche se è sprofondato al 124° posto del ranking ATP ed è inserito in tabellone soltanto grazie a una wild card. Al contrario l’azzurro è attualmente il numero 9 al mondo.

C’è un precedente tra i due giocatori: sedicesimi di finale a Pechino 2019, vinse l’inglese in due set finiti al tie-break. Di seguito la data, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Matteo Berrettini-Andy Murray, ottavo di finale del torneo ATP del Queen’s. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis e su Sky, in diretta streaming su Sky Go e Supertennis, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

BERRETTINI-MURRAY, OTTAVO ATP QUEEN’S: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

GIOVEDÌ 17 GIUGNO:

Orario da definire Matteo Berrettini vs Andy Murray

BERRETTINI-MURRAY, COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre).

Diretta tv su Sky Sport (palinsesto dettagliato da definire).

Diretta streaming su Sky Go, Now TV e supertennis.tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

BERRETTINI-MURRAY, PRECEDENTI

Solo 1, in favore di Andy Murray. Sedicesimi di finale a Pechino 2019: 7-6(2), 7-6(7).

Foto: Lapresse