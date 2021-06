È ormai una questione di tie-break tra Matteo Berrettini e Stefano Travaglia. Come già accaduto lo scorso anno a Roma, anche nel primo turno del Queen’s, è il tennista romano ad imporsi nel derby azzurro in due set con il punteggio di 7-6(5), 7-6(4). Un buon esordio quello di Berrettini, che ha servito bene con 14 ace e oltre l’80% di punti conquistati con la prima. Travaglia invece ha servito solo il 57% di prime, soffrendo molto con la seconda (48% punti vinti).

Travaglia comincia benissimo il match e strappa in apertura il servizio ad un Berrettini che commette qualche errore di troppo con il dritto. Il romano, però, ritrova proprio il suo dritto nel settimo gioco e riesce ad ottenere il controbreak, pareggiando poi sul 4-4. I due italiani non concedono nulla nei loro turni in battuta e si va di conseguenza al tie-break: Travaglia sale 4-3 con mini-break di vantaggio, ma Berrettini rimonta e chiude sul 7-5.

Come nel primo set, anche nel secondo arriva subito il break in favore di Travaglia, che si porta sul 2-0, salvando anche due palle del controbreak. La reazione di Berrettini, però, non si fa attendere ed il romano pareggia sul 2-2. La parità prosegue, con Travaglia che annulla anche un match point nel dodicesimo gioco e porta il set al tie-break. Berrettini sfrutta un doppio fallo del connazionale, allunga chiude sul 7-4.

Nel prossimo turno il numero nove del mondo se la vedrà con il vincente dell’atteso match tra il britannico Andy Murray ed il francese Benoit Paire.

FOTO LaPresse