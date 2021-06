Matteo Berrettini si è qualificato agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Londra, in corso di svolgimento sulla sempre prestigiosa e affascinante erba del Queen’s. Il romano ha sconfitto Stefano Travaglia in due set, al termine di un serrato incontro deciso da due tie-break. Affermazione importante per il 25enne nel derby italiano, dopo aver disputato un grandissimo quarto di finale contro Novak Djokovic al Roland Garros. Il nostro portacolori può così proseguire la sua avventura nella capitale britannica e ora attende il vincente del confronto tra il francese Benoit Paire e il britannico Andy Murray.

Il nostro portacolori, saldamente al nono posto nel ranking ATP e in avvicinamento allo svizzero Roger Federer, si è così reso protagonista di un buon esordio su questa superficie in una kermesse che come sempre è una tappa di avvicinamento a Wimbledon. Il risultato odierno ha chiaramente un importante rilievo dal punto di vista agonistico e tecnico, ma ha anche un risvolto economico visto che il tennista italiano può arricchire il proprio conto corrente. Quanti soldi ha guadagnato Matteo Berrettini battendo Stefano Travaglia e qualificandosi agli ottavi di finale del Queen’s?

Il montepremi non è ancora elevatissimo visto che parliamo di 25.480 euro, ma può crescere se si farà strada nel torneo: il passaggio ai quarti di finale assicura 40.765 euro, l’accesso alle semifinali garantisce 59.860 euro, il finalista perdente si assicura 84.075 euro, il vincitore del torneo festeggia con un assegno di 113.785 euro.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO MATTEO BERRETTINI CON I QUARTI AL QUEEN’S?

25.480 euro.

