Le ATP Finals 2021 si disputeranno al PalaAlpitour di Torino dal 14 al 21 novembre. Il torneo tennistico di fine stagione, riservato ai migliori otto giocatori al mondo, sbarcherà in Italia dopo una lunga permanenza a Londra e si tratterà di uno degli eventi sportivi più importanti dell’anno ospitato alle nostre latitudini. Alla competizione si qualificano i primi otto atleti dell’ATP Race, ovvero la classifica che prende in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti durante la stagione in corso.

La lotta per accedere alla competizione è decisamente serrata quando mancano ancora cinque mesi all’appuntamento e ancora diversi tornei da disputare (tra cui due Slam e svariati Masters 1000). Per il momento il serbo Novak Djokovic conduce con 5170 punti davanti al greco Stefanos Tsitsipas (4560), al tedesco Alexander Zverev (2970) e allo spagnolo Rafael Nadal (2940). L’Italia spera di poter essere presente con almeno un portacolori a questo appuntamento casalingo. Al momento il meglio piazzato è Matteo Berretini che è settimo con 1850 punti all’attivo dopo la qualificazione agli ottavi di finale dell’ATP 500 di Londra.

Il romano, capace di disputare i quarti di finale al Roland Garros e di accedere agli ottavi di finale agli Australian Open, insegue l’obiettivo per la seconda volta in carriera. Il distacco dai russi Andrey Rublev (2815) e Daniil Medvedev (2590) è ampio. Risicato invece il margine sul russo Aslan Karatsev (1775, anch’egli agli ottavi al Queen’s). Jannik Sinner è invece nono con 1510 dopo aver subito una cocente sconfitta all’esordio sull’erba londinese, ma in questa settimana non subirà nessun sorpasso visto che il il polacco Hubert Hurkacz ha salutato Halle dopo essere stato sconfitto dal canadese Felix Auger-Aliassime all’esordio.

Berrettini e Sinner sono dunque pienamente in corsa per l’obiettivo, ma ovviamente saranno chiamati a sfoderare prestazioni importanti se prossimo mesi se vorranno raggiungere Torino. I primi 11 hanno già punteggi elevati e sono seriamente in lizza, dal 12mo posto in giù il distacco inizia a essere più elevato. Di seguito la classifica della ATP Race aggiornata al 15 giugno.

CLASSIFICA RACE ATP FINALS 2021 (aggiornata 15 giugno)

1. Novak Djokovic (Serbia) 5170

2. Stefanos Tsitsipas (Grecia) 4560

3. Alexander Zverev (Germania) 2970

4. Rafael Nadal (Spagna) 2940

5. Andrey Rublev (Russia) 2815

6. Daniil Medvedev (Russia) 2590

7. Matteo Berrettini (Italia) 1850

8. Aslan Karatsev (Russia) 1775

9. Jannik Sinner (Italia) 1510

10. Hubert Hurkacz (Polonia) 1470

11. Casper Ruud (Norvegia) 1465

12. Roberto Bautista Agut (Spagna) 1080

13. Diego Schwartzman (Argentina) 1030

14. Cameron Norrie (Gran Bretagna) 995

15. Alejandro Davidovich Fokina (Spagna) 895

17. Alexander Bublik (Kazakhstan) 895

18. Lorenzo Sonego (Italia) 890

19. Federico Delbonis (Argentina) 865

20. Felix Auger-Aliassime (Canada) 820

23. Lorenzo Musetti (801)

26. Fabio Fognini (780)

