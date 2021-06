Matteo Berrettini ha esordito brillantemente al torneo ATP 500 di Londra, sconfiggendo Stefano Travaglia in due set. Il tennista romano ha vinto il derby italiano sull’erba del Queen’s, dove va in scena uno dei tornei più storici e prestigiosi su questa superficie. Il numero 9 al mondo si è imposto al termine di un incontro tirato, facendo la differenza nei due tie-break. Il 25enne ha chiuso i conti col punteggio di 7-6(5), 7-6(4) in 1 ora e 56 minuti di gioco, guadagnandosi così il diritto di proseguire la propria avventura nella manifestazione che fa da preludio a Wimbledon.

Il nostro portacolori si è qualificato agli ottavi di finale, dove incrocerà il vincente del confronto tra il francese Benoit Paire e il britannico Andy Murray (iscritto grazie a una wild-card). Come cambia la classifica di Matteo Berrettini dopo questo risultato? Resta sempre in nona posizione nel ranking ATP con 4013 punti. Roger Federer, che è già agli ottavi di finale ad Halle, è lontano 802 punti. Il sorpasso sarà impossibile al termine di questa settimana, anche se l’azzurro dovesse vincere il torneo e lo svizzero venisse eliminato al prossimo turno (giocherà contro il vincente di Auger-Aliassime vs Hurkacz).

Il romano può però incamerare punti preziosi e cercare di avvicinarsi al Maestro, per poi cercare il sorpasso nel prossimo futuro. In caso di quarto di finale si isserebbe a 4058 punti, in caso di semifinale passerebbe a 4148, se dovesse disputare la finale toccherebbe quota 4268, se dovesse vincere il torneo allora avrebbe all’attivo 4468 punti. Roger Federer invece parte da 4815 punti e può progredire in maniera eguale a Berrettini.

I tabelloni? Per l’azzurro ottavo contro Paire o Murray, poi un possibile quarto con Evans (ma è atteso da Popyring e Mannarino, poi una semifinale con uno tra De Minaur, Djere, Millmann, Cilic, Ofner, Fognini, Lu. Per Federer ci saranno Auger-Aliassime o Hurkacz, poi Struff o Giron, rischio di semifinale contro Alexander Zverev.

Foto: Lapresse