Matteo Berrettini si è guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura al torneo ATP 500 di Londra, in corso di svolgimento sulla storica e prestigiosa erba del Queen’s. Esordio vincente per il tennista romano, capace di vincere un tiratissimo derby italiano con Stefano Travaglia.

Il 25enne ha avuto bisogno di due tie-break per avere la meglio sull’ostico siciliano, chiudendo i conti col punteggio di 7-6(5), 7-6(4) in 1 ora e 56 minuti di gioco. Il nostro portacolori attende ora di sapere chi sarà il suo avversario agli ottavi di finale, uscirà dalla sfida tra il britannico Andry Murray (in tabellone grazie a una wild card) e il francese Benoit Paire.

Matteo Berrettini ha rilasciato le sue prime dichiarazioni dopo aver vinto il confronto con Travaglia: “Ogni partita contro Stefano è sempre una lotta. Ci conosciamo abbastanza bene, abbiamo giocato due volte nell’ATP Tour ma tante altre volte nei Futures, dunque ci conosciamo da molto tempo. Per me è sempre un grande avversario, gli faccio i complimenti e sono molto contento per la mia vittoria“.

Il numero 9 al mondo, attualmente settimo nella ATP Race che conduce alle ATP Finals di Torino, ha proseguito: “Mi aiuta davvero tanto che ci sono così tanti italiani nella top-100 del ranking, perché si trova sempre nuova energia e la qualità è davvero alta. Ci alleniamo l’uno contro l’altro tutto il tempo, è davvero molto utile“.

Foto: Lapresse