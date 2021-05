E’ un impatto durissimo quello che attende la Nazionale azzurra di Antonio Valentini con la VNL di Rimini. La giovane formazione italiana, che ha alle spalle solo qualche settimana di allenamento, affronta al debutto nientemeno che la formazione campione del mondo, quasi al gran completo: la Polonia di Vital Heynen.

Il tecnico belga ha fatto una scelta diversa dal clan azzurro, convocando per la VNL tutti i titolari che tenteranno di bissare l’exploit della Polonia del 1972 a Monaco e portare a casa il secondo titolo olimpico della storia nel volley maschile. Gli azzurri, dunque, si troveranno di fronte la formazione più forte degli ultimi sette anni, capace di vincere due titoli iridati a fila, con in mezzo la delusione olimpica di Rio, dove l’italia fu seconda alle spalle del Brasile.

La star del match è senza ombra di dubbio Leon, schiacciatore di Perugia che, dopo una stagione al di sotto delle attese, vuole fare la differenza a Tokyo e inizia da qui il suo percorso in Nazionale ma in campo ci saranno anche tanti elementi dello Zaksa campione d’Europa grazie al “filotto” della fase ad eliminazione diretta con Civitanova, Zenit e Trento. Sliwka, Semeniuk, Kaczmarek, Kochanowski, Zatorski: Heynen ha pescato a piene mani dal club che ha trionfato in Champions e, attorno all’ossatura della squadra allenata fino a maggio da Vladi Grbic (ora passato a Perugia proprio nella panchina che fu di Heynen), costruire la sua Polonia vincente.

L’Italia è squadra giovanissima, poco esperta a livello internazionale, anche se qualcuno con diverse partite in Nazionale c’è. E’ il caso di Riccardo Sbertoli, che sarà il regista designato di questa squadra che avrà Gabriele Nelli opposto (con l’alternativa Pinali), avrà il giovane Michieletto punto fermo in banda, con altri giovanissimi come Bottolo o Recine a giocarsi l’altro posto da schiacciatore e al centro due fra Galassi, Cortesia, Mosca e Vitelli, con Balaso, reduce da una stagione di altissimo livello a Civitanova, nel ruolo di libero. Squadre in campo alle 19.30.

Foto Fivb