LIVE Italia-Polonia, Nations League volley in DIRETTA: grande attesa per Michieletto, Recine, Bottolo ed i giovani azzurri

I convocati dell’Italia

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, match valido per la prima giornata della VNL maschile 2021, che andrà in scena a Rimini da oggi al 27 giugno. Dopo le ragazze, il cui torneo è già iniziato tre giorni fa, è finalmente arrivato il momento per il debutto anche per i ragazzi, la nostra Nazionale si presenta a questo appuntamento con una schiera di giovani pronti per fare esperienza, con l’obiettivo di dare buone impressioni per guadagnarsi un posto nella squadra olimpica, arricchita da qualche veterano con svariate esperienze azzurre alle spalle.

Si parte con una sfida importante, la Polonia è la squadra che ha vinto gli ultimi due mondiali disputati e che a Tokyo partirà con forti ambizioni di podio e anche di vittoria. Vital Heynen ha fatto delle scelte diverse rispetto a quelle di coach Blengini, la Polonia schiererà la formazione titolare, con giocatori del calibro di Leon, Sliwka, Zatorski, Bednorz, Kubiak e Kurek, stelle della pallavolo mondiale, che si presentano a questo appuntamento per vincere. L’obiettivo in casa Italia sarà quello di fare esperienza, provando, per quanto possibile, di mettere in difficoltà squadre più quotate ed attrezzate, sarà interessante vedere anche le varie sfide interne che si verranno a creare tra gli azzurri, che ce la metteranno tutta per guadagnarsi un posto in squadra per Tokyo. C’è curiosità per quelle che saranno le scelte di Antonio Valentini e Francesco Mattioli (assistenti di coach Blengini), sulla carta si dovrebbe partire con Sbertoli in regia, Nelli opposto, Micheletto e Lavia di banda, Galassi e Cortesia al centro, con Balaso libero, ma le sorprese potrebbero essere dietro l’angolo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, match valido per la prima giornata della VNL maschile 2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 19:30, ma noi vi terremo compagnia già a partire dalle 19:00!

Foto: LiveMedia/Elisa Calabrese