Percorso Giro d’Italia 2025, anticipazioni e indiscrezioni: quali saranno le tappe? Tra partenza all’estero e montagne

Il percorso del Giro d’Italia 2025 verrà presentato il prossimo 12 novembre e inizia a crescere l’attesa per conoscere quale sarà la conformazione della prossima Corsa Rosa, in programma dal 9 maggio al 1° giugno. Iniziano a emergere indiscrezioni importanti sul tracciato che animerà le ventuno tappe del primo Grande Giro della stagione, ma oltre alle voci di corridoio ci sono anche delle certezze: la partenza avverrà dall’Albania, mentre la chiusura sarà a Roma.

Sarà Tirana a ospitare il via dell’evento organizzato da RCS Sport, probabilmente con una cronometro individuale a cui faranno seguito altre due giornate all’estero con conclusioni verosimilmente a Valona e a Durazzo. La carovana rientrerà poi in Italia per un primo giorno di riposo in Puglia, dove si ripartirà per una quarta frazione destinata ai velocisti (sarebbero gettonate Alberobello, Brindisi, Lecce). Si dovrebbe poi lasciare il tacco del Bel Paese, magari passando per il Molise per poi dirigersi in Campania, con una giornata a Napoli che appare molto probabile.

Il primo arrivo in salita dovrebbe essere in Abruzzo, più precisamente a Tagliacozzo. La prima settimana si dovrebbe poi concludere con una frazione nelle Marche (sui muri o per i velocisti?) e con l’interessante Gubbio-Siena, dove potrebbero essere proposti degli sterrati. Secondo giorno di riposo in Toscana in vista della ripartenza con la cronometro Lucca-Pisa, che appare ormai sicura a differenza del resto della seconda settimana, dove i dubbi sono molteplici.

Ci sarebbe infatti tanta carne al fuoco: un arrivo sul Monte Berico in Veneto, uno sconfinamento in Slovenia dopo un passaggio in Trentino e Friuli (si parla di Nova Gorica), un arrivo a Cortina d’Ampezzo con passaggio al Col Drusciè. Tantissime indiscrezioni sulla terza settimana: da un arrivo a Bormio a uno a Cesano Maderno, da una frazione con partenza a Biella e arrivo in Valle d’Aosta a una che comprenderebbe Sestriere, Col de Lys e Colle delle Finestre. Di sicuro si scenderà poi a Roma per la domenica conclusiva: il prossimo anno si celebra il Giubileo ed è un evento di cui tenere conto.