E’ giunto il momento tanto atteso da tutti i tifosi dell’Olimpia Milano: la squadra del capoluogo lombardo è pronta a giocarsi le Final Four dell’Eurolega di basket 2020-2021. La semifinale odierna, che si disputerà a Colonia (Germania), vedrà i meneghini contrapposti al Barcellona: fischio d’inizio alle ore 21.00, in palio il pass per la finalissima di domenica 30 maggio.

Sono 29 anni che l’Olimpia Milano non arrivava a disputare le Final Four della massima competizione continentale. La squadra allenata da Ettore Messina è arrivata a questo prestigioso appuntamento sconfiggendo il Bayern Monaco nei quarti di finale: 3-2 il risultato finale di una serie folle, con i meneghini avanti sul 2-0 e poi costretti ad ottenere il pass per Colonia direttamente in un’infuocata gara-5 dopo aver perso entrambi gli incontri a Monaco di Baviera. Quarti di finale complicati anche per il Barcellona, che ha superato per 3-2 lo Zenit San Pietroburgo. Gli spagnoli, testa di serie n.1 del tabellone, sono i favoriti della vigilia, avendo anche avuto la meglio nei due confronti durante la regular season, ma l’Armani Exchange può dire la sua e sognare il colpaccio.

Di seguito le parole di Ettore Messina alla vigilia del match: “Per noi, come potete immaginare, è una gioia incredibile trovarci qui. Lo siamo per il nostro proprietario, per la famiglia del signor Armani, che ha supportato finanziariamente ed emotivamente questo club, che è stato un proprietario straordinario per questo club, e per i nostri tifosi, ovviamente. La prima Final Four non è mai facile. I nostri veterani saranno sicuramente utili a chi è qui per la prima volta: parleranno, li guideranno attraverso l’esempio, e faranno in modo che si sentano a proprio agio prima della partita e durante la partita. E poi nessuno sa cosa succedendo dentro ognuno di noi. Di sicuro, concentrarsi sulle piccole cose come tutti hanno detto probabilmente aiuterà a giocare meglio”.

Ieri ha parlato anche Kyle Hines, uno dei giocatori più esperti del roster dell’Armani: “Ho scelto Milano in estate sperando di essere qui in questo momento. Io realisticamente sono nella parte finale della carriera e voglio assaporare ogni singolo momento di questa esperienza, specialmente giocando con questo gruppo di ragazzi. Quando nel 2011 ho giocato la mia prima Final Four non sapevo cosa aspettarmi. Avevo 24-25 anni e solo con il tempo, tornando qui altre volte, ho capito cosa serve per vincere. Adesso abbiamo dei giocatori giovani che vivono la stessa esperienza, ma noi siamo qui per aiutarli, io e gli altri veterani. E’ per questo che c’è una squadra. E’ importante che capiscano che non servono i supereroi, devi fare solo quello che hanno sempre fatto per tutto l’anno”.

Credit: Ciamillo