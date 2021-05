Final Four Eurolega basket oggi: orari semifinali, tv, programma, streaming 28 maggio

Due anni dopo, eccole di ritorno: le Final Four di Eurolega si presentano al via con le migliori quattro squadre del panorama continentale per la stagione 2020-2021. E c’è anche il ritorno del tricolore italiano, portato dall’Olimpia Milano di coach Ettore Messina, che non partecipava dal 1992.

LA DIRETTA LIVE DI OLIMPIA MILANO-BARCELLONA DALLE 21.00

LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA SEMIFINALE CSKA MOSCA-ANADOLU EFES DALLE 18.00

Sarà complicato il compito dei meneghini, opposti al Barcellona, che non è solo la squadra dal miglior record in stagione regolare (anche se, come Milano, ha dovuto vincere per 3-2 la sua serie di quarti di finale, nel caso contro lo Zenit San Pietroburgo), ma è anche quella che si è rinforzata con Pau Gasol, che a prescindere dall’età è tutto meno che un rinforzo normale. Ricca di spunti anche l’altra semifinale, quella che apre il programma, tra CSKA Mosca e Anadolu Efes, dove si materializza il remake della finale del 2019, l’ultima disputata in quel di Vitoria.

Di seguito il calendario completo delle semifinali delle Final Four di Eurolega alla Lanxess Arena di Colonia. Eurosport assicurerà la diretta sulle proprie piattaforme, compreso Eurosport Player, e ci sarà anche la copertura di Discovery+ in streaming. In particolare, su Eurosport 2 andrà la semifinale tra CSKA ed Efes; solo su Player e Discovery+ Milano-Barça. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta degli incontri, per non perdersi davvero nulla.

FINAL FOUR EUROLEGA 2020-2021: PROGRAMMA SEMIFINALI

VENERDÌ 28 MAGGIO

Ore 18:00 CSKA Mosca-Anadolu Efes – Eurosport 2, Eurosport Player, Discovery+

Ore 21:00 Olimpia Milano-Barcellona – Eurosport Player, Discovery+

FINAL FOUR EUROLEGA 2020-2021: TV E STREAMING

La copertura è offerta da Eurosport e Discovery+ (streaming), con i dettagli sopra definiti.

Credit: Ciamillo