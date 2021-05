LIVE Tuffi, Coppa del Mondo Tokyo in DIRETTA: niente finale (alle ore 9.00) per Marsaglia, ma pass olimpico conquistato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

7.48: Alle 9.00 comincerà la finale dei 3 metri maschili, purtroppo senza azzurri.

7.46: La semifinale è stata vinta dal britannico Daniel Goodfellow con 481.80 punti davanti al messicano Rodrigo Diego Lopez (466.65) e al tedesco Martin Wolfram (451.30).

7.45: Marsaglia ha totalizzato un punteggio totale di 393.15, beffato per venticinque centesimi dall’americano Briadam Herrera.

7.44: Lorenzo Marsaglia chiude al tredicesimo posto la semifinale dei 3 metri maschile alla Coppa del Mondo di Tokyo, ma è un piazzamento che gli permette comunque di partecipare anche alle Olimpiadi individualmente e non solo in sincro insieme a Giovanni Tocci.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta ed ultim giornata di gare della Coppa del Mondo di tuffi prevista a Tokyo dall’1 al 6 maggio, valida per la qualificazione olimpica (25 luglio – 7 agosto) e come test event. Alle Olimpiadi parteciperanno 136 atleti, 68 uomini e 68 donne, rispettivamente divisi tra trampolino e piattaforma (34 + 34). Già in possesso della carta olimpica gli atleti giapponesi, oltre ai finalisti individuali di trampolino e piattaforma e le coppie medagliate del sincro ai mondiali di Gwangju, tra cui Noemi Batki, ottava dai 10 metri in Corea.

Il contingente azzurro per i Giochi è aumentato in questa Coppa del Mondo. Infatti a staccare il pass per le Olimpiadi sonno state le due coppie di sincro dal trampolino Pellacani/Bertocchi e Tocci/Marsaglia e ieri una straordinaria Sarah Jodoin Di Maria dalla piattaforma.

Un pass ipotecato anche da Lorenzo Marsaglia, che proverà ad essere il protagonista azzurro della giornata. Il tuffatore romano si è qualificato per le semifinali e salirà nella notte italiana sul trampolino per giocarsi un posto in finale. Le possibilità ci sono visto che Marsaglia ha sbagliato molto in semifinale, ma l’azzurro ha le credenziali per restare tra i primi dodici.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sesta ed ultima giornata di gare della Coppa del Mondo di tuffi prevista a Tokyo dall’1 al 6 maggio, valida per la qualificazione olimpica: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Seguiremo in diretta la finale dei 3 metri uomini dal trampolino, si comincia alle ore 09.00. Buon divertimento!

