Tuffi, i convocati dell’Italia per i primi due appuntamenti in Coppa del Mondo: assenti Pellacani e Santoro

La stagione internazionale dei tuffi entra nel vivo con le prime due tappe della Coppa del Mondo, che vedranno impegnata anche la Nazionale italiana. Il circuito scatterà a Montreal (Canada) dal 26 febbraio al 1° marzo, per poi spostarsi dal 5 all’8 marzo a Guadalajara (Messico), più precisamente a Zapopan, nell’area metropolitana della città messicana. Due appuntamenti chiave che assegneranno punti fondamentali in ottica Super Final di Pechino, in programma dal 1° al 3 maggio.

Per il doppio impegno, il direttore tecnico Oscar Bertone ha convocato sette atleti, selezionati sulla base dei criteri stabiliti da World Aquatics e dei risultati ottenuti nella stagione internazionale 2025. A rappresentare l’Italia nelle prime due tappe della World Aquatics Diving World Cup 2026 saranno Stefano Belotti, Sarah Jodoin di Maria, Simone Conte, Lorenzo Marsaglia, Riccardo Giovannini, Elisa Pizzini e Giovanni Tocci. Non faranno parte della spedizione nordamericana Chiara Pellacani e Matteo Santoro, attualmente negli Stati Uniti per motivi di studio e impegnati nel circuito universitario americano.

Le gare del sincro prevedono una finale diretta, mentre nelle competizioni individuali si parte da una fase eliminatoria che qualifica i migliori dodici punteggi alla finale. I risultati ottenuti contribuiranno al ranking generale: accederanno all’atto conclusivo in Cina i primi dodici atleti delle specialità individuali, le prime otto coppie del sincro e i migliori otto team.

Per l’Italtuffi si tratta dunque di un banco di prova importante, non solo per misurare la condizione degli atleti a inizio stagione, ma anche per costruire fin da subito un percorso solido verso le finali mondiali e i grandi appuntamenti del 2026 e gettare delle basi solide nel quadriennio olimpico.