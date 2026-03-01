Tuffi, Tocci/Marsaglia sesti in Coppa del Mondo a Montreal. La Cina cala il poker

Quattro finali in questa terza giornata della Coppa del Mondo a Montreal, ma solo una vedeva presenti italiani. Si tratta di quella del sincro maschile dai tre metri con la coppia italiana Giovanni Tocci/Lorenzo Marsaglia che ha concluso al sesto posto. Gli azzurri sono andati anche vicini al podio, chiudendo con il punteggio finale di 381.15 con un pregevole doppio e mezzo avanti con due avvitamenti da 78.54. Negli altri tre obbligatori nessun errore, ma la coppia italiana non è mai riuscita a salire sopra i 70 punti.

A vincere sono stati i cinesi Wang Zongyuan/Cheng Jiuyuan con 461.37 grazie anche ad un meraviglioso doppio e mezzo avanti con tre avvitamenti da 98.28. Una gara a parte quella degli asiatici e anche dei messicani Juan Manuel Celaya Hernandez/Osmar Olvera Ibarra, che hanno chiuso con 441.63 punti. Sul podio ci salgono anche i britannici Anthony Harding/Jack Laugher, che hanno terminato con il punteggio di 393.66.

Doppietta cinese dai tre metri femminili. A salire sul gradino più alto del podio è stata Chen Yiwen con 375.90 al termine di una gara di altissimo livello con cinque tuffi sopra i 72 punti e con un doppio e mezzo avanti carpiato da un avvitamento da 78 punti. Secondo posto per la connazionale Chen Jia (362.55) davanti alle due australiane Alysha Koloi (335.20) e Maddison Keeney (331.25).

Uno-due cinese anche dalla piattaforma maschile. Dai 10 metri spettacolare duello tra Bai Yuming e Lian Junjie, con entrambi che sfondano nettamente il muro dei 500 punti. Bai trionfa con 543,55 punti, dove spicca un triplo e mezzo indietro carpiato da 97.20 punti, mentre secondo è Lian con 532.75, a cui non basta un clamoroso quadruplo e mezzo avanti raggruppato da 103.60 punti. Terza posizione per l’australiano Cassiel Rousseau con 498.75.

L’ennesima vittoria cinese di questa giornata è quella nel sincro femminile dalla piattaforma. A vincere sono state Zhang Minje/Lu Wei con il punteggio di 349.88 davanti alle nordcoreane Kim Mi Hwa/ Jo Jin Mi con 304.92, mentre al terzo posto hanno concluso le canadesi Kate Miller e Katelyn Fung con 296.74.