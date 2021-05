LIVE Sinner-Karatsev, ATP Lione in DIRETTA: non si inizia prima delle 18:30, ritardo per pioggia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17:45 Altro ritardo: 18:30. L’impressione, però, date le previsioni nefaset, è che per oggi il tennis a Lione sia finito.

17:36 Sicuramente non si parte prima delle 18:00.

17:16 Sospeso sul 3-3 Rinderknech-Ymer sull’altro campo, segnale evidente che Sinner e Karatsev ancora un po’ dovranno aspettare.

17:06 Dal momento che i due giocatori non sono ancora entrati in campo, e che la pioggerellina che c’è a Lione ne è probabilmente la causa, vi aggiorneremo nell’istante in cui i due giocatori si paleseranno.

17:03 Così la giornata per il tennis italiano finora: tra gli uomini, vittorie di Musetti a Lione e di Fognini e Cecchinato (nel derby con Travaglia, ritirato) a Ginevra; tra le donne, ha da poco vinto Sara Errani a Parma.

17:00 Qualche goccia di pioggia comunque è rimasta. Va detto che con la pioggia è possibile scendere in campo sul rosso, fin quando questa non è battente.

16:58 I problemi sull’altro campo sembrano esser stati risolti, dunque non dovremmo essere lontani dall’esordio di Sinner e Karatsev.

16:56 Proprio su quel campo al momento c’è una sospensione temporanea per pioggia, è da capire se anche l’inizio di Sinner-Karatsev verrà ritardato.

16:53 Ancora in corso ilmatch che determinerà l’avversario del vincitore di questa partita, con il lucky loser francese Arthur Rinderknech avanti 6-3 1-1 sullo svedese Mikael Ymer.

16:50 Paul ha battuto Tsonga con un doppio 6-3, e tra poco saranno dunque in campo Sinner e Karatsev.

16:19 Tommy Paul ha vinto per 6-3 il primo set contro Tsonga.

15:53 Buon pomeriggio. Da poco è iniziato, dopo le vittorie di Musetti su Auger-Aliassime e di Monfils su Seyboth Wild (entrato come lucky loser al posto di Harris), il match tra Paul e Tsonga. Vi aggiorneremo alla fine dei set per avvicinarci a Sinner-Karatsev.

La giornata di ieri a Lione

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del torneo ATP 250 di Lione tra Jannik Sinner e il russo Aslan Karatsev.

Ultimo match in programma sul centrale di Lione, è la rivincita del confronto di Dubai, dove però i due si erano affrontati ai quarti di finale. Allora fu Karatsev a vincere in rimonta e in tre set, andando poi a conquistare il suo primo ATP 500 in carriera nell’ambito di una scalata rapidissima e difficilmente pronosticabile, culminata già in precedenza con la semifinale degli Australian Open partendo dalle qualificazioni.

Un sorteggio difficile per entrambi, se non altro perché Karatsev era esattamente il primo giocatore non compreso tra le teste di serie. Il russo, al Foro Italico di Roma, si è arreso agli ottavi di fronte all’americano Reilly Opelka. Differentemente, invece, Sinner è stato costretto a uscire di scena solo dal futuro vincitore, Rafael Nadal.

Per entrambi ci sono in palio punti importanti in vista del Roland Garros, per riuscire sia a vincere che a guadagnare in vista dello Slam parigino, che vedrà entrambi i giocatori al via per la prima volta con una testa di serie accanto (più importante ovviamente per Sinner rispetto a Karatsev).

Il match tra Jannik Sinner e Aslan Karatsev sarà il quarto e ultimo dalle 10:30 sul campo centrale di Lione (dove ad aprire sono Musetti e Auger-Aliassime, poi Monfils-Harris e Paul-Tsonga). Diretta tv prevista su SuperTennis, che la offre anche sul proprio sito in streaming. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: LaPresse