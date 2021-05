Sinner-Karatsev, ATP Lione 2021: nuovo programma, orario, tv, streaming 19 maggio

Rinviato a domani ufficialmente il match d’esordio di Jannik Sinner al torneo ATP 250 di Lione, ultima tappa di avvicinamento dell’altoatesino verso il Roland Garros. Il tennista azzurro classe 2002 se la vedrà con il temibile russo Aslan Karatsev in un primo turno estremamente delicato, con l’obiettivo di staccare il pass per gli ottavi di finale.

Il maltempo ha costretto gli organizzatori a posticipare il confronto tra l’italiano ed il russo, che a meno di nuovi rinvii andrà in scena domani come secondo incontro sul campo centrale dalle ore 10.30 dopo il match tra Lorenzo Musetti e Sebastian Korda.

Il match sarà trasmesso in diretta tv su SuperTennis ed in diretta streaming su supertennis.tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche uno scambio della supersfida tra Sinner e Karatsev.

Di seguito l’ordine di gioco previsto sul campo centrale di Lione per la giornata di mercoledì 19 maggio:

NUOVO PROGRAMMA SINNER-KARATSEV

MERCOLEDI’ 19 MAGGIO

CAMPO CENTRALE – Inizio programma alle 10.30

Sebastian Korda vs Lorenzo Musetti

Aslan Karatsev vs Jannik Sinner

Aljaz Bedene vs David Goffin

Diego Schwartzman vs Richard Gasquet

Foto: Lapresse