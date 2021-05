ATP Lione, Sinner-Karatsev rinviata per pioggia dopo una lunga attesa

Niente sfida tra Jannik Sinner ed Aslan Karatsev al torneo ATP di Lione, almeno per oggi. La partita valida per il primo turno del torneo francese, forse la più attesa fra quelle di apertura di settimana, è stata rinviata a domani per la pioggia abbattutasi sulla città transalpina.

Il maltempo è arrivato a Lione poco prima che i due contendenti scendessero in campo, senza così permettere agli appassionati di gustarsi una bella sfida tra due dei tennisti più in vista di questo scorcio di 2021: Jannik sta continuando imperterrito la sua crescita verso i piani alti del circuito, salendo fino al numero 17 della classifica ATP, mentre Karatsev si sta confermando come giocatore di talento e non solo da one hit wonder dopo la semifinale nell’Australian Open. A dimostrarlo, la finale di Belgrado persa con il nostro Matteo Berrettini.

Si è provato ad aspettare per un paio d’ore, fino a poco dopo le 19, per poter dare inizio alla contesa, ma alla fine gli organizzatori hanno optato per spostare la partita a domani, piazzandola come seconda in programma nel campo centrale. Sinner scenderà dunque in campo subito dopo Lorenzo Musetti, che sfiderà Sebastian Korda dopo aver battuto questa mattina Felix Auger-Aliassime.

La sfida tra Sinner e Karatsev non è stata l’unica a risentire dalla pioggia; dovranno tornare in campo anche lo svedese Mikael Ymer ed il francese Arthur Rinderknech. Prima della sospensione, il padrone di casa, che ha avuto accesso al torneo da lucky loser, conduceva per 6-3 3-3 con l’avversario al servizio.

Foto: LaPresse