ATP Lione 2021, la pioggia frena Sinner-Karatsev. Musetti supera Auger-Aliassime, Khachanov soffre ma vince, torna al successo Monfils

Il maltempo si abbatte anche su Lione. La seconda giornata del torneo, giunto alla quarta edizione, non viene completata a causa della pioggia abbattutasi sulla città francese, facendo slittare a domani la sfida tra Jannik Sinner ed Aslan Karatsev, forse il match più interessante dell’intero primo turno. L’azzurro ed il russo non sono gli unici a rimetterci; fra meno di ventiquattro ore dovranno tornare in campo anche il lucky loser Arthur Rinderknech ed il qualificato Mikael Ymer; avanti c’è il francese, che conduce 6-3 3-3 senza aver concesso nemmeno una palla break.

In mattinata c’era stata la buona prova di Lorenzo Musetti, che batte in tre set Felix Auger-Aliassime e si vendica del ko di Barcellona. Partita che in qualche momento ci ha consegnato un nativo di Carrara un po’ confuso, ma che è riuscito a giocare in molti momenti in maniera redditizia, riuscendo nel finale a riemergere da un break buttato via e regalandosi Sebastian Korda al secondo turno dopo una battaglia di due ore e quarantasette minuti.

Soffre tantissimo la testa di serie numero 8 Karen Khachanov. Dopo un primo set vinto in scioltezza, il russo si fa riprendere dalla wild card di casa Benjamin Bonzi ed è costretto al terzo. Nel decimo gioco non sfrutta tre match point, ma si rifà nel tie-break facendo valere la sua migliore posizione in classifica. Il suo avversario sarà il numero 129 del mondo Kamil Majchrzak, che nella lotta fra qualificati ha messo a cuccia il portoghese Joao Sousa.

Primo successo dopo quasi quindici mesi per Gael Monfils. Per il transalpino non è una grande impresa superare il brasiliano Thiago Seyboth Wild: gli basta un break per frazione per sciogliere le speranze del numero 122 al mondo. La Francia sorride anche per Richard Gasquet, che ci mette due ore e un quarto per tenere a bada il qualificato Gregoire Barrere, mentre Jo-Wilfried Tsonga si deve arrendere a Tommy Paul con un doppio 6-3.

ATP LIONE, RISULTATI 18 MAGGIO 2021

L. Musetti b. F. Auger-Aliassime 7-6 3-6 7-5

K. Majchrzak b. J. Sousa 6-3 7-6

K. Khachanov b. B. Bonzi 6-1 4-6 7-6

G. Monfils b. T. Seyboth Wild 7-5 6-4

R. Gasquet b. G. Barrere 5-7 6-4 6-3

T. Paul b. J-W. Tsonga 6-3 6-3

A. Rinderknech – M. Ymer 6-3 3-3 rinviata

A. Karatsev – J. Sinner rinviata

Foto: LaPresse