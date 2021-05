LIVE Sinner-Rinderknech, ATP Lione in DIRETTA: orario e programma. In campo nel tardo pomeriggio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale dell’ATP 250 di Lione fra Jannik Sinner e Arthur Rinderknech.

Si tratta del quinto ed ultimo match in programma sul Centrale di Lione per l’azzurro e il francese, al primo incrocio ufficiale, vista la scarsa esperienza del classe 1995 parigino nel circuito maggiore.

Rinderknech, numero 125 del mondo, ha all’attivo appena quattro vittorie in carriera a livello ATP, una delle quali proprio al primo turno di questo torneo contro lo svedese Mikael Ymer. Il transalpino è stato ripescato come lucky loser e va a caccia di quella che sarebbe la prima vittoria in carriera contro un giocatore nelle prime venti posizioni mondiali.

Sinner ha passato in maniera rocambolesca il primo turno contro Aslan Karatsev. L’altoatesino, dopo aver perso il primo set 6-0, ha reagito ed è riuscito a ribaltare una partita estremamente complicata che era cominciata nel peggiore dei modi. Il tennista di Sesto Pusteria dovrà continuare ad avere un rendimento adeguato al servizio, proprio come quello mostrato negli ultimi due set del match di ieri per avere la meglio sul giocatore di casa.

Il vincente di questa sfida se la vedrà ai quarti di finale contro colui che uscirà trionfatore nel confronto fra la testa di serie numero uno Dominic Thiem e l’ostico britannico Cameron Norrie.

