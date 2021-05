Sinner-Karatsev sospesa per pioggia. Quando si ritorna in campo? Le previsioni meteo. Rischio lungo stop

Il maltempo non lascia in pace il torneo ATP 250 di Lione e il match tra Jannik Sinner e Aslan Karatsev continua a essere condizionato dalle bizze del cielo. L’incontro di primo turno era stato rinviato dopo il nulla di fatto di ieri, oggi è stato ritardato perché l’acqua aveva costretto a interrompere il confronto tra Lorenzo Musetti e Sebastian Korda (vinto dall’azzurro). Successivamente l’altoatesino e il russo sono riusciti a scendere in campo, ma ancora una volta il meteo si è messo di traverso.

La pioggia ha infatti fatto capolino in avvio del terzo set e ha costretto i due tennisti a rientrare negli spogliatoi, impossibilitati a proseguire regolarmente il loro testa a testa. Il russo, numero 25 al mondo, aveva vinto il primo parziale con uno schiacciante 6-0. Il nostro portacolori, numero 17 al mondo, era riuscito a replicare nel secondo parziale (6-3). Il terzo set era incominciato in maniera equilibrata, i due contendenti avevano conservato il loro turno di battuta: 2-1 per Karatsev, Sinner pronto a incominciare il suo turno al servizio.

Quando torneranno in campo i due giocatori per riprendere la loro partita? La previsioni meteo non sono particolarmente confortanti, si preannuncia un lungo acquazzone in terra francese. C’è il rischio concreto che si debba aspettare delle ore e che addirittura il match venga rinviato a domani. Chiaramente quest’ultimo scenario complicherebbe la programmazione del torneo visto che si devono ancora concludere tanti match di primo turno, si potrebbe essere costretti a disputare due partite al giorno.

Il vincente di Sinner-Karatsev se la dovrà vedere agli ottavi di finale contro chi avrà la meglio tra Rinderknech e Ymer (il francese conduceva per 3-2 nel terzo set prima dell’interruzione), poi l’eventuale quarto di finale contro il vincente di Thiem-Norrie.

