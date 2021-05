Jannik Sinner ha esordito brillantemente nel torneo ATP 250 di Lione, vincendo una titanica battaglia contro Aslan Karatsev. Si trattava di un debutto estremamente impegnativo per il nostro portacolori, il quale è però riuscito a tenere botta contro il fortissimo russo e avere la meglio al termine di un confronto molto esigente dal punto di vista fisico. L’azzurro ha perso il primo set con uno schiacciante 6-0, poi ha rialzato la testa imponendosi nel secondo parziale per 6-3 e nella terza frazione ha chiuso i conti per 6-4 dopo un’interruzione per pioggia.

L’altoatesino si è così qualificato per gli ottavi di finale sulla terra rossa francese e al prossimo turno se la dovrà vedere contro il padrone di casa Arthur Rinderknech, oggi giustiziere dello svedese Mikael Ymer in tre set. Il numero 17 al mondo partirà con tutti i favori del pronostico contro il 25enne transalpino, presente in tabellone come lucky loser e attuale numero 125 del ranking ATP. Non ci sono precedenti tra i due giocatori. In palio il quarto di finale contro il vincente di Thiem-Norrie.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv/streaming di Jannik Sinner-Arthur Rinderknech, ottavo di finale del torneo ATP 250 di Lione. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis, in diretta streaming su supertennis.tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PRECEDENTI SINNER- RINDERKNECH

Non ci sono precedenti tra i due giocatori.

