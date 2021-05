LIVE Sinner-Karatsev 0-6 6-3 6-4, ATP Lione in DIRETTA: proiezioni classifica e prossimo avversario

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Si conclude qui dunque la nostra DIRETTA LIVE, dopo questo match concluso in rimonta da Sinner, che ritornerà in campo domani contro Rinderknech per sfidare (forse) Dominic Thiem, prima testa di serie del tabellone. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata!

Sarà il francese Arthur Rinderknech l’avversario di secondo turno: 6-3 6-7 6-2 il punteggio per lui nei confronti dello svedese Mikael Ymer.

E VINCE JANNIK SINNER IN RIMONTA! Stavolta c’è la prima centrale vincente che lo manda direttamente al secondo turno, 0-6 6-3 6-4 il punteggio finale in due ore e 33 minuti più l’interruzione per pioggia!

Vantaggio Sinner, MATCH POINT: gran prima centrale, stavolta vincente!

40-40 Sembrava vincente la prima di Sinner, ma il giudice di linea la vede fuori. E poi Karatsev gioca un gran punto chiuso in avanzamento di rovescio.

40-30 MATCH POINT SINNER: servizio e dritto vicino alla rete!

30-30 Dritto lungo di Sinner in uscita dal servizio.

30-15 Sinner gioca la palla corta di rovescio, Karatsev ci arriva, ma non può evitare l’appoggio sempre di rovescio a campo aperto!

15-15 Ottima prima esterna di Sinner!

0-15 Sinner sbaglia con il dritto in uscita dal servizio, mettendolo in rete.

5-4 BREAK SINNER! Ed è un dritto lungo di Karatsev a regalare a Jannik la possibilità di chiudere l’incontro.

15-40 DUE PALLE BREAK SINNER: ace di seconda di Karatsev, servizio esterno strettissimo per salvarsi.

0-40 TRE PALLE BREAK SINNER: bruttissima volée di dritto di Karatsev, abbastanza elementare, ma che finisce larga e anche di tanto.

0-30 Gran risposta di rovescio di Sinner!

0-15 Esce il rovescio di Karatsev dopo il servizio.

4-4 Esce il rovescio di Karatsev, e Sinner si salva dopo che il suo avversario lo aveva fatto prima. Iniziano le fasi calde.

Vantaggio Sinner, stavolta la prima esterna è di potenza, palla del 4-4 dopo 2 ore e 22 minuti (più l’interruzione).

40-40 Gran servizio esterno carico di Sinner, che annulla così la palla break.

30-40 Palla break Karatsev, esce di poco il rovescio di Sinner.

30-30 Gran prima esterna di Sinner.

15-30 Gran dritto di Karatsev che cambia l’inerzia dello scambio, momento complicato per Sinner.

15-15 Cerca il vincente lungolinea di dritto Sinner, ma è lungo.

15-0 Inizia con un ace Sinner.

3-4 Karatsev, secondo ace con il quale riesce a salvarsi in questo game.

Vantaggio Karatsev, dritto di Sinner in rete.

40-40, 3a parità: Sinner prova a venire a rete, chiamato da Karatsev, ma esce il rovescio, di poco.

Vantaggio Sinner, PALLA BREAK: di nuovo Karatsev a rete, di nuovo Sinner lo trafigge con il rovescio!

40-40, 2a parità: il dritto di Karatsev non consente a Sinner di avvicinarsi anche lontanamente a qualche tipo di speranza.

Vantaggio Sinner, PALLA BREAK: spinge prima di rovescio e poi di dritto Jannik, e costringe all’errore Karatsev. Momento chiave del match.

40-40 Lungo il rovescio da sinistra di Karatsev.

40-30 Servizio e dritto di Karatsev.

30-30 Servono due smash a Karatsev per chiudere il punto.

15-30 Non trova il passante di dritto in lungolinea Sinner con Karatsev a rete.

0-30 Largo il rovescio di Karatsev.

0-15 IL PASSANTE IN CORSA DI SINNER! Con il dritto dopo l’avventata discesa a rete di Karatsev!

3-3 Esce l’incrociato di dritto di Karatsev.

40-30 Il nastro porta via la seconda di Sinner.

40-15 Prima centrale vincente di Sinner.

30-15 Prima centrale e poi dritto incrociato di Sinner.

15-15 Ottimo angolo per Sinner con la prima.

0-15 Appena lungo il dritto di Sinner.

2-3 Karatsev, altra buona prima del russo.

40-0 Scorre via veloce e facile il turno di servizio di Karatsev.

30-0 Servizio e dritto di Karatsev.

15-0 Rovescio in rete di Sinner.

2-2 Prima esterna e rovescio di Sinner per chiudere il game.

40-30 Prende la via della rete Karatsev con il dritto, non riesce a Sinner il passante lungolinea.

40-15 Buona seconda di Sinner.

30-15 Karatsev non controlla la risposta su una buona prima al centro di Sinner.

15-15 Risposta profonda di Karatsev, dritto successivo che però va fuori.

0-15 Karatsev riparte con un rovescio vincente vicino alla riga.

Si ricomincia! Al servizio Sinner. Punteggio di 0-6 6-3 1-2.

17:05 I due giocatori stanno effettuando il nuovo riscaldamento, tra pochissimo si ricomincia.

16:53 Il campo è stato scoperto, si attendono solo i giocatori.

16:38 Ha smesso di piovere da poco, si sta ripulendo tutta l’acqua finita sopra il telone che copre il campo e tra poco quest’ultimo dovrebbe essere di nuovo scoperto. In breve, i tempi di ripresa non dovrebbero essere lontani.

16:20 Piove a dirotto su Lione, il campo è coperto e in tempi brevi di sicuro non si ritornerà a giocare.

Sul punteggio di 0-6 6-3 1-2 per Karatsev, con Sinner al servizio, interrompiamo dunque il racconto di questo match; vi aggiorneremo su tempi e modi della ripresa.

GIOCO SOSPESO: c’è un temporale in arrivo sopra Lione, il gioco viene fatto fermare. Si torna negli spogliatoi, poi sarà Sinner a servire.

1-2 Karatsev, prima esterna e dritto.

40-30 Prima vincente esterna di Karatsev.

30-30 Sbaglia la risposta Sinner.

15-30 Va verso la rete Karatsev, ma è lunga la volée di dritto.

15-15 Stecca completamente l’impatto con il rovescio Karatsev.

15-0 Un paio di dritti micidiali valgono il punto a Karatsev.

1-1 Rovescio in rete di Karatsev, per questa volta il set parte senza brividi.

40-0 Chiude subito con il dritto Sinner.

30-0 Buona prima di Sinner.

15-0 Neanche il nastro ferma Sinner! Costretto a giocare una palla complicatissima vicino alla rete, la mette vicino all’incrocio delle righe e poi con lo smash a rimbalzo da fondo non consente a Karatsev di rispondere.

0-1 Karatsev, difende tutto Sinner, ma alla fine il russo viene a prendersi il punto a rete.

Vantaggio Karatsev, scambio simile al precedente con il russo che chiude di rovescio in lungolinea.

40-40, 2a parità: Karatsev sposta Sinner e gioca il dritto vincente.

Vantaggio Sinner, PALLA BREAK: clamoroso errore di Karatsev a punto vinto, spedisce fuori una facile volée.

40-40 Quinto doppio fallo di Karatsev.

40-30 Dritto largo di Karatsev dopo il servizio.

40-15 Dritto lungo di Karatsev.

40-0 Servizio e rovescio di Karatsev.

30-0 Primo ace di Karatsev.

15-0 Prende campo Karatsev e vince il punto con il dritto incrociato.

Si apre il terzo e decisivo set con Karatsev al servizio.

6-3 SET SINNER! Palla corta su cui Karatsev arriva senza riuscire a rigiocarla, si va al terzo!

Vantaggio Sinner, SET POINT: è il dritto vicino alla riga a mettere fuori causa Karatsev.

40-40 Rovescio in rete di Karatsev su scambio mediamente lungo, annullate le due palle break.

30-40 Palla break Karatsev, finisce lungo il rovescio.

15-40 Due palle break Karatsev, poderoso rovescio lungolinea vincente.

15-30 La fortuna aiuta Sinner! Cerca di giocare la palla corta di dritto, ma è il nastro a portarla dall’altra parte e farla morire appena vicino alla rete.

0-30 Rovescio in rete di Sinner in uscita dal servizio.

0-15 Scambio piuttosto lungo, rovescio in rete di Sinner.

5-3 Sinner, non trova il campo Jannik con il recupero di dritto, ma va ora a servire per andare al terzo set.

40-30 Scambio risolto per vie centrali, ne esce Sinner, ma con il rovescio esce anche la palla.

30-30 Ancora un doppio fallo di Karatsev.

30-15 Prima esterna e dritto di Karatsev.

15-15 Rimette subito le cose in parità Sinner.

15-0 In campo il rovescio lungolinea di Karatsev.

5-2 Sinner! Ottima la prima vincente, evita rischi Jannik.

Vantaggio Sinner, è la prima a decidere questo punto.

40-40, 3a parità: comanda tutto lo scambio con il dritto Karatsev, ma va a sbagliare l’ultimo in avanzamento, mettendolo lungo.

Vantaggio Karatsev, palla break: rovescio lungolinea che rimane in campo e Sinner non può rimandare dall’altra parte.

40-40, 2a parità: esce in larghezza il recupero di Sinner con il dritto.

Vantaggio Sinner, prima vincente!

40-40 Servizio e rovescio incrociato di Sinner, anche questa palla break è annullata!

30-40 Palla break Karatsev, il russo perde il controllo del rovescio.

15-40 Due palle break Karatsev, disegna il campo il russo con il dritto e poi lo chiude con il rovescio sulla riga.

15-30 Doppio fallo di Sinner.

15-15 Torna a conquistare un punto Sinner con il dritto a seguire il servizio che va all’incrocio delle righe.

0-15 Largo il rovescio di Sinner.

4-2 Sinner, game agevole per Karatsev.

40-0 Dritto lungo di Sinner.

30-0 Dritto vincente in avanzamento di Karatsev.

15-0 Gran battaglia da fondo vinta dal dritto di Karatsev.

4-1 Sinner, break Karatsev: risposta vincente di rovescio, recupera parzialmente il russo.

30-40 Palla break Karatsev: risposta aggressiva e successivo vincente di dritto.

30-30 Battaglia a rete vinta da Karatsev.

30-15 Servizio e dritto di Sinner.

15-15 Aggancia una gran risposta di rovescio incrociato vincente Karatsev.

15-0 Buona prima di Sinner.

4-0 BREAK SINNER: rovescio in rete di Karatsev in uscita dal servizio. Partita questa a dir poco strana finora.

Vantaggio Sinner, PALLA BREAK: dritto in rete di Karatsev.

40-40 Grosso e clamoroso errore di Karatsev con il dritto lungo di pochissimo a campo totalmente aperto, in avanzamento.

40-30 Si apre il campo Karatsev con il dritto, colpo con il quale poi chiude.

30-30 Doppio fallo di Karatsev.

30-15 Servizio profondo di Karatsev non controllato da Sinner.

15-15 Non bastano due gran difese di Sinner su prima centrale e dritto incrociato per evitare il punto di Karatsev.

0-15 Karatsev guida lo scambio, ma è appena lungo il dritto conclusivo.

3-0 Sinner, confermato il break di vantaggio con il rovescio lungo di Karatsev.

40-30 Rovescio largo di Sinner.

40-15 In avanzamento Karatsev con il dritto, si viene a prendere il punto.

40-0 Usa gli angoli con il dritto Sinner e chiude il punto!

30-0 Qualche errore in più per Karatsev, come questo in rete.

15-0 Molto efficace la prima di Sinner.

2-0 BREAK SINNER! E adesso finalmente anche un game lungo si risolve a favore di Jannik, è lungo il rovescio di Karatsev.

Vantaggio Sinner, PALLA BREAK: rovescio largo di Karatsev.

40-40, 3a parità: rovescio in rete di Karatsev.

Vantaggio Karatsev, basta la prima.

Dritto di Sinner chiamato lungo, ma il giudice di sedia gli dice che la palla è buona. Si ripete il punto.

40-40, 2a parità: ottimo punto di Sinner! Rovescio lungolinea in risposta e poi incrociato a chiudere.

Vantaggio Karatsev, dritto largo di Sinner dal centro.

40-40 Sbaglia in larghezza Karatsev, si va ai vantaggi.

40-30 Molto profondo il dritto di Karatsev, non riesce a replicare Sinner.

30-30 Doppio fallo di Karatsev.

30-15 Sinner prova a riposizionarsi al centro per giocare il rovescio dopo una gran prima esterna di Karatsev, ma il colpo finisce in rete.

15-15 Prima esterna e gran dritto di Karatsev. Intanto è tornato il sole e di ombrelli aperti non ce ne sono più.

0-15 Largo il rovescio lungolinea di Karatsev.

1-0 Sinner, sbaglia in larghezza il rovescio incrociato Karatsev e finalmente Sinner riesce, dopo oltre 40 minuti, a vincere il primo game del match.

40-30 Dritto vincente di Sinner in lungolinea.

30-30 Contropiede di dritto dal centro di Karatsev.

30-15 Ottimo rovescio in lungolinea di Sinner!

15-15 Palla corta anche troppo corta di Karatsev.

0-15 E altra spaventosa risposta vincente di dritto incrociato di Karatsev su un’ottima prima esterna di Sinner.

Sinner sta parlando con qualcuno a bordocampo, non è ben chiaro il motivo.

Sinner è uscito brevemente dal campo, ora è tornato e inizierà il secondo set.

0-6 Set Karatsev, si chiude con il dritto vincente un parziale giocato in modo spaventoso dal russo.

40-15 Due set point Karatsev, dritto dal centro vincente del russo.

30-15 Dritto largo di Karatsev in uscita dal servizio.

30-0 Prima esterna vincente di Karatsev.

15-0 Gran rovescio lungolinea vincente di Karatsev.

0-5 Break Karatsev, esce il dritto lungolinea di Sinner che voleva essere vincente; il russo servirà per il set al cambio di campo.

Vantaggio Karatsev, palla break: largo il rovescio incrociato di Sinner.

40-40 Prima esterna vincente di Sinner! Annullata anche la seconda palla break.

30-40 Palla break Karatsev, splendido punto di Sinner! Il russo è spostato a lungo, prima di dover subire un gran dritto vincente.

15-40 Due palle break Karatsev, altra risposta vincente.

15-30 E altra spinta di dritto di un Karatsev al momento tornato nella sua versione più difficile da attaccare.

15-15 Servizio e schiaffo al volo di dritto di Sinner, ma Karatsev ci arriva e rimanda indietro un missile di dritto incrociato vincente.

15-0 Recupero di dritto appena lungo di Karatsev.

0-4 Karatsev, serve bene il russo e poi con il dritto costringe a una vana corsa Sinner.

Scende il giudice di sedia, controlla le righe, per ora si va avanti.

Vantaggio Karatsev, servizio esterno e dritto profondo vincente.

Si aprono gli ombrelli, per ora si continua.

40-40, 3a parità: prima incontrollabile di Karatsev.

Vantaggio Sinner, PALLA BREAK: spinge col dritto l’azzurro! Uno solo basta a costringere Karatsev a replicare in rete.

40-40, 2a parità: GRAN PUNTO DI SINNER! Dritto molto angolato del russo, Jannik tira fuori una palla ancor più stretta che Karatsev non riesce a rimandare dall’altra parte.

Vantaggio Karatsev, che butta fuori dal campo Sinner con il dritto e poi chiude con lo smash.

40-40 Rovescio in rete di Karatsev, si va ai vantaggi.

40-30 Prima centrale vincente di Karatsev.

30-30 Prima esterna di Karatsev e rovescio in avanzamento a campo aperto molto vicino alla riga.

15-30 Dritto in rete di Sinner.

0-30 Più lo scambio si allunga e più Karatsev rischia, anche in questo caso rovescio in rete.

0-15 Sbaglia in lunghezza Karatsev.

0-3 Break Karatsev, sbaglia malamente il dritto in uscita dal servizio Sinner, che finora non è riuscito a far molto contro l’aggressività del russo.

30-40 Palla break Karatsev, perde il controllo del rovescio il russo.

15-40 Due palle break Karatsev, risposta vincente di rovescio agganciando una buona seconda di Sinner.

15-30 Si allunga lo scambio e Karatsev esagera con il rovescio.

0-30 Gran prima di Sinner che poi cerca di chiudere con il dritto, ma Karatsev indovina l’angolo, trova il controbalzo e con esso il lungolinea vincente.

0-15 Continua a prendere campo Karatsev con il dritto, avanzando verso la rete e chiudendo con il contropiede.

0-2 Karatsev, confermato il break di vantaggio con un paio di dritti devastanti.

Vantaggio Karatsev, il nastro è amico del russo quando si tratta di spingere con il dritto.

40-40, 2a parità: disegna gli angoli Karatsev, Sinner non riesce a superare la rete con il rovescio.

Vantaggio Sinner, PALLA BREAK: lungo il dritto in avanzamento di Karatsev che stava prendendo la via della rete.

40-40 Spinge con il dritto lungolinea Karatsev, annullata la palla break.

30-40 PALLA BREAK SINNER: scambio molto duro che finisce con il rovescio di Karatsev in rete.

30-30 Doppio fallo di Karatsev.

30-15 Cerca il dritto vincente Sinner, ma la palla è larga.

15-15 Prima esterna e dritto profondo nell”altro angolo di Karatsev.

15-0 Sinner riesce a manovrare dal centro, Karatsev corre e recupera, ma non l’ultima volta.

0-1 Break Karatsev, gran risposta sulla seconda di Sinner che non riesce a rimandare il rovescio dall’altra parte della rete.

15-40 Due palle break Karatsev, rovescio largo di Sinner.

15-30 Spinge da fondo Karatsev, poi con il dritto in avanzamento si prende il punto.

15-15 Gran dritto incrociato in corsa di Karatsev.

15-0 Subito errore in larghezza per Karatsev.

Si comincia!

14:07 In corso il palleggio di riscaldamento.

14:04 Sinner ha vinto il sorteggio e ha scelto di servire.

14:03 Sinner e Karatsev sono arrivati in campo.

14:02 Il vincitore sfiderà uno tra il francese Rinderknech e lo svedese Mikael Ymer, ancora fermi sul 6-3 1-1 dopo la sospensione di ieri, e che devono anche aspettare la conclusione del doppio che li precede.

13:59 Secondo confronto in carriera tra i due giocatori, dopo quello disputatosi a Dubai, dove ai quarti è riuscito a prevalere il russo in tre set (dopo questo successo Karatsev ha vinto il torneo).

13:56 Da poco terminato il match tra Musetti e Korda, si può dunque iniziare ad attendere Sinner-Karatsev, che arriva subito dopo la vittoria del toscano per 6-4 al terzo.

13.16 Al momento c’è il sole a Lione.

13:06 Si va al terzo tra Musetti e Korda, 6-3 1-6 il punteggio.

12.35 Lorenzo Musetti ha vinto per 6-3 il primo set contro l’americano Korda.

12:18 Ripreso il match tra Lorenzo Musetti e Sebastian Korda.

12.02 COLPO DI SCENA! La pioggia ha smesso di cadere, i campi sono stati scoperti! A breve riprenderà il match tra Musetti e Korda, poi a seguire Sinner-Karatsev. Ricordiamo però che le previsioni meteo per il primo pomeriggio sono pessime…

11.38 Se neanche oggi Sinner dovesse riuscire a scendere in campo, allora sarebbe pressoché certo che l’azzurro domani dovrebbe disputare ben due partite, ovviamente nel caso in cui vinca con Karatsev.

11.35 Continua a piovere a Lione. Una finestra potrebbe aprirsi intorno alle 13.00, ma sarà comunque molto breve. Dalle 14.00 e per tutto il pomeriggio il meteo non lascia presagire nulla di buono…

11.11 Buongiorno a tutti. Interruzione per pioggia per il match Musetti-Korda, previsto subito prima di Sinner-Karatsev, con Lorenzo avanti 4-1 e 30 pari sul servizio dell’americano. Di conseguenza, ci sarà da attendere.

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO

19:12 Cancellato definitivamente, per oggi, il match tra Sinner e Karatsev, che si giocherà dunque interamente domani.

18:50 Si attendono novità da Lione.

18:23 Ulteriori 15 minuti, si parte (in teoria) non prima delle 18:45. Intanto è già uscito il programma di domani, con Lorenzo Musetti che debutta alle 10:30 contro Sebastian Korda; se dovesse arrivare, come è probabile, il rinvio a domani, allora resta da capire dove sarà inserito questo incontro.

17:45 Altro ritardo: 18:30. L’impressione, però, date le previsioni nefaset, è che per oggi il tennis a Lione sia finito.

17:36 Sicuramente non si parte prima delle 18:00.

17:16 Sospeso sul 3-3 Rinderknech-Ymer sull’altro campo, segnale evidente che Sinner e Karatsev ancora un po’ dovranno aspettare.

17:06 Dal momento che i due giocatori non sono ancora entrati in campo, e che la pioggerellina che c’è a Lione ne è probabilmente la causa, vi aggiorneremo nell’istante in cui i due giocatori si paleseranno.

17:03 Così la giornata per il tennis italiano finora: tra gli uomini, vittorie di Musetti a Lione e di Fognini e Cecchinato (nel derby con Travaglia, ritirato) a Ginevra; tra le donne, ha da poco vinto Sara Errani a Parma.

17:00 Qualche goccia di pioggia comunque è rimasta. Va detto che con la pioggia è possibile scendere in campo sul rosso, fin quando questa non è battente.

16:58 I problemi sull’altro campo sembrano esser stati risolti, dunque non dovremmo essere lontani dall’esordio di Sinner e Karatsev.

16:56 Proprio su quel campo al momento c’è una sospensione temporanea per pioggia, è da capire se anche l’inizio di Sinner-Karatsev verrà ritardato.

16:53 Ancora in corso ilmatch che determinerà l’avversario del vincitore di questa partita, con il lucky loser francese Arthur Rinderknech avanti 6-3 1-1 sullo svedese Mikael Ymer.

16:50 Paul ha battuto Tsonga con un doppio 6-3, e tra poco saranno dunque in campo Sinner e Karatsev.

16:19 Tommy Paul ha vinto per 6-3 il primo set contro Tsonga.

15:53 Buon pomeriggio. Da poco è iniziato, dopo le vittorie di Musetti su Auger-Aliassime e di Monfils su Seyboth Wild (entrato come lucky loser al posto di Harris), il match tra Paul e Tsonga. Vi aggiorneremo alla fine dei set per avvicinarci a Sinner-Karatsev.

La giornata di ieri a Lione

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del torneo ATP 250 di Lione tra Jannik Sinner e il russo Aslan Karatsev.

Ultimo match in programma sul centrale di Lione, è la rivincita del confronto di Dubai, dove però i due si erano affrontati ai quarti di finale. Allora fu Karatsev a vincere in rimonta e in tre set, andando poi a conquistare il suo primo ATP 500 in carriera nell’ambito di una scalata rapidissima e difficilmente pronosticabile, culminata già in precedenza con la semifinale degli Australian Open partendo dalle qualificazioni.

Un sorteggio difficile per entrambi, se non altro perché Karatsev era esattamente il primo giocatore non compreso tra le teste di serie. Il russo, al Foro Italico di Roma, si è arreso agli ottavi di fronte all’americano Reilly Opelka. Differentemente, invece, Sinner è stato costretto a uscire di scena solo dal futuro vincitore, Rafael Nadal.

Per entrambi ci sono in palio punti importanti in vista del Roland Garros, per riuscire sia a vincere che a guadagnare in vista dello Slam parigino, che vedrà entrambi i giocatori al via per la prima volta con una testa di serie accanto (più importante ovviamente per Sinner rispetto a Karatsev).

Il match tra Jannik Sinner e Aslan Karatsev sarà il quarto e ultimo dalle 10:30 sul campo centrale di Lione (dove ad aprire sono Musetti e Auger-Aliassime, poi Monfils-Harris e Paul-Tsonga). Diretta tv prevista su SuperTennis, che la offre anche sul proprio sito in streaming. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: LaPresse