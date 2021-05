CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.56 Percorso più tortuoso per Novak Djokovic che ieri ha dovuto disputare due partite contro Stefanos Tsitsipas, nel continuo della partita di venerdì, e contro Lorenzo Sonego in serata in due sfide da tre set ciascuna.

16.54 Il percorso perfetto e in crescendo dell’iberico si è manifestato soprattutto contro Alexander Zverev, nella rivincita di Madrid, e contro Reilly Opelka in semifinale.

16.52 Rafael Nadal è giunto sin qui perdendo solo un set contro Denis Shapovalov agli ottavi di finale dopo aver battuto Jannik Sinner al secondo turno dopo il bye al primo turno.

16.50 Intanto si intravedono i primi movimenti sul Centrale dov’è arrivato già Carlos Bernardes.

16.48 L’atto conclusivo della disciplina di doppio si è giocata sulla Grand Stand Arena così come il doppio femminile tra Sharon Fichman e Giuliana Olmos contro Ena Shibahara e Shuko Aoyama con la prima coppia che ha vinto 6-3 6-2.

16.46 La finale di doppio maschile è stata vinta dal duo croato Nikola Mektic e Mate Pavic contro Rajeev Ram e Joe Salisbury per 6-4 7-6(4).

16.44 La partita avrà inizio alle 17.00 sul Campo Centrale dopo la clamorosa vittoria di Iga Swiatek per 6-0 6-0 contro Karolina Pliskova nella finale femminile.

16.42 Undicesima finale in generale su terra rossa. Un confronto dunque che ha preso la ribalta nell’ultimo decennio e che vede ancora loro due protagonisti.

16.40 Lo spagnolo è sotto nel computo totale per 15-12 anche se negli ultimi anni ha recuperato terreno contro il serbo: la prima finale è avvenuta nel 2007 ad Indian Wells con la vittoria dello spagnolo.

16.38 28esima finale contro in generale per i due tennisti che oggi cercano rispettivamente il 10° trionfo a Roma per Rafael Nadal su 12 finali e il sesto alloro su 11 atti conclusivi per Nole.

16.36 A Roma invece si sono sfidati l’ultima volta nel maggio del 2019 con la vittoria #9 di Rafael Nadal che ha vinto 6-0 4-6 6-1 contro il serbo che invece ha vinto per l’ultima volta nell’ATP Cup 2020 in Finale.

16.34 L’ultimo confronto è stato vinto da Rafael Nadal in quel di Parigi nella finale del Roland Garros: un successo schiacciante dell’iberico per 6-0 6-2 7-5.

16.32 Cinquantasettesima sfida di sempre tra i due giocatori a livello ATP: il serbo conduce 29 a 27 nei confronti. Nono confronto nella capitale italiana, sesta finale: lo spagnolo conduce 5-3 in totale.

16.30 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Rafael Nadal e Novak Djokovic, sfida valida per la finale del torneo singolare dell’ATP 1000 di Roma 2021.

Djokovic-Nadal, Finale Internazionali d’Italia: programma, orario d’inizio, tv e streaming Roma – Internazionali d’Italia 2021, Novak Djokovic doma uno strepitoso Lorenzo Sonego in tre set e accede alla Finale – Internazionali d’Italia 2021: Rafael Nadal non concede scampo a Reilly Opelka e vola in finale a Roma

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Rafael Nadal e Novak Djokovic, sfida valida per la finale del torneo singolare dell’ATP 1000 di Roma 2021. Cinquantasettesima sfida di sempre tra i due giocatori a livello ATP: il serbo conduce 29 a 27 nei confronti. L’ultimo match che hanno giocato contro è stato nell’atto conclusivo del Roland Garros 2020 con la schiacciante vittoria dello spagnolo per tre set a zero. Nono confronto a Roma e sesta finale nella Città Eterna: conduce in totale l’iberico 5-3.

Rafael Nadal cerca il decimo sigillo su dodici finali al Foro Italico: le due sconfitte sono giunte nel 2011 e nel 2014 proprio contro il serbo. L’ultimo trionfo risale al 2019 nella vittoria sempre contro Djoker: migliorato dunque il quarto di finale perso l’anno scorso contro Diego Schwartzman. Lo spagnolo ha perso un solo set sin qui, contro Denis Shapovalov agli ottavi di finale in una battaglia di tre set: è reduce dalla semifinale contro Reilly Opelka e soprattutto da meno ore di gioco rispetto al serbo.

53esima finale 1000 per Novak Djokovic che ha un bilancio di 36 vittorie e 16 sconfitte: undicesima finale a Roma dove ha conquistato 5 trofei e 5 sconfitte. Dopo la vittoria dello scorso autunno contro Diego Schwartzman, il serbo vuole il back-to-back come avvenuto nel 2014 e 2015. Il #1 al mondo ha giocato ieri due partite durissime da tre set ciascuna contro Stefanos Tsitsipas, continuando la sfida cominciata venerdì e poi interrotta per pioggia, e Lorenzo Sonego. Nessun problema invece nei primi due turni contro Taylor Fritz e Alejandro Davidovich Fokina.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Rafael Nadal e Novak Djokovic, sfida valida per la finale del torneo singolare dell’ATP 1000 di Roma 2021 con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come seconda partita giornaliera e non prima delle ore 17.00 italiane sul Campo Centrale di Roma del Foro Italico, campo su sui giocheranno alle 14.30 Iga Swiatek e Karolina Pliskova per il titolo femminile. La finale maschile andrà in onda in tv su Sky Sport e Italia 1 e in streaming su Mediaset Play, Sky Go e NOW. Buon divertimento!

Foto: Fabrizio Corradetti – LaPresse