Che partita! Novak Djokovic (n.1 del mondo) batte in tre set per 6-3 6-7 (5) 6-2 Lorenzo Sonego (n.33 ATP) e accede alla Finale degli Internazionali d’Italia 2021 di tennis dove incontrerà Rafael Nadal in un grande classico del tennis mondiale. Si tratta infatti della 57ma sfida tra i due, con il campione balcanico attualmente in vantaggio 29 a 27.

Una partita palpitante nella quale Sonego ha fatto vedere le sue grandi doti morali e caratteriali al cospetto del migliore del mondo. In svantaggio nel secondo set, il piemontese è riuscito a trascinare Nole al tie-break prevalendo in maniera incredibile. Nel terzo parziale, dopo aver mancato tre palle break in apertura, la luce si è un po’ spenta e il balcanico ha posto fine alle ostilità in 2 ore 45 minuti di gioco. Va precisato che entrambi, soprattutto Lorenzo, dovevano fare i conti con un altro match disputato nella giornata odierna, per il doppio turno previsto a causa della pioggia di ieri. Va da sé che all’azzurro vanno fatti i più sinceri complimenti per il suo percorso e per quanto ha fatto vedere.

Nel primo set Djokovic è in modalità robotica: pochissimi errori e grandissima profondità. Le briciole concede nei propri turni al servizio, mentre l’azzurro è sempre sotto pressione. E’ quindi inevitabile il break del quarto game in favore del n.1 ATP. Uno strappo decisivo ai fini della frazione, vinta da Nole sul 6-3.

Nel secondo set si assiste a un confronto di altissima intensità. Sonego aumenta i giri del proprio motore, mettendosi in modalità “all-in”. Con questo spirito annulla una palla break nel terzo gioco, tre nel settimo e due nel nono. Incredibilmente i set-point per primo capitano proprio al piemontese che però non riesce a sfruttarli (due) anche per la bravura del serbo. La tensione è altissima e l’italiano cede al servizio, ma con grandissima determinazione, annullando due match point, riesce a strappare il turno in battuta successivo al rivale e ad andare al tie-break. Il Centrale è una bolgia e trascina letteralmente l’azzurro, che in un clima da stadio, si aggiudica la frazione sul 7-5.

Nel terzo set il nostro portacolori si costruisce tre palle break in apertura, ma anche per un pizzico di sfortuna non le concretizza. Un episodio decisivo a fine del match, dal momento che Djokovic torna nella medesima modalità del primo parziale e per il tennista del Bel Paese c’è poco da fare. Il sipario cala sul 6-2, ma gli applausi per lui non possono mancare. La partita va in archivio con 3 ace realizzati dall’italiano, con il 71% di prime in campo, il 63% di punti vinti con la prima e il 55% con la seconda.

