CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Berrettini-Basilashvili – La giornata di oggi – Il programma odierno

Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno degli Internazionali d’Italia 2021 che vede di fronte Matteo Berrettini e l’australiano John Millman, in scena sul Campo Centrale del Foro Italico di Roma.

Nessun precedente tra i due giocatori, nel momento in cui scenderanno in campo sul Centrale utilizzato per la prima volta nel 2010 e da allora teatro del meglio del Foro Italico. Berrettini, a casa sua, cerca di schivare un ostacolo complicato, che non è mai facile da affrontare perché difficilmente molla una palla e ancor meno un intero incontro.

Millman ha superato all’esordio il serbo Dusan Lajovic, mentre l’azzurro ha sconfitto in rimonta il georgiano Nikoloz Basilashvili. In palio c’è un posto contro uno tra il greco Stefanos Tsitsipas e il croato Marin Cilic, potenzialmente impegnati all’incirca alla stessa ora sul Pietrangeli. Per il romano sarebbe la terza volta agli ottavi, per l’aussie invece la prima.

Curioso il bilancio di Millman con gli italiani tra ATP e Slam nei tabelloni principali: nei primi è 1-5, nei secondi è 2-0. Per quel che riguarda invece Berrettini, con gli australiani il romano vanta un 4-1. Berrettini ha vinto un ATP 250 quest’anno (Belgrado), l’aussie invece come massimo vanta i quarti del 250 di Monaco di Baviera.

Il match tra Matteo Berrettini e John Millman sarà il quarto a partire dalle ore 10:00 sul Campo Centrale, dopo Thiem-Fucsovics, Sorribes Tormo-Sabalenka e Serena Williams-Podoroska. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: LaPresse