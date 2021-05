Classifica Matteo Berrettini: 9° posto nel ranking ATP virtuale. Proiezioni e corsa su Federer

Nonostante la vittoria odierna nel secondo turno degli Internazionali d’Italia di tennis 2021, Matteo Berrettini non incrementa il proprio bottino di punti nel ranking e resta a quota 3958, come dopo la vittoria nel primo turno, rimanendo virtualmente al 9° posto.

Tale posizione potrebbe variare nei prossimi giorni unicamente qualora arrivasse il successo finale a Roma dello spagnolo Roberto Bautista Agut, unito ad un mancato approdo di Betrrettini in semifinale, circostanza che farebbe scivolare l’azzurro al decimo posto.

Matteo Berrettini nel ranking di lunedì 10 maggio era 9° con 4048 punti, e sapeva già che lunedì 17 avrebbe perso 90 punti (metà di quelli ottenuti con i quarti del 2020). Il terzo turno raggiunto a Roma però gli permetterà di tornare a riguadagnare dalla prossima vittoria.

In caso di ulteriore successo negli ottavi, infatti, Berrettini andrebbe ad incamerare 90 punti netti, riportandosi a quota 4048, confermando i quarti a Roma e così il bottino di lunedì scorso. Gli servirà però il passaggio in semifinale e l’arivo a 4228 per non essere più raggiungibile dallo spagnolo Roberto Bautista Agut, che vincendo il torneo andrebbe a 4125.

Berrettini sarebbe così certo di essere ancora numero 9 del mondo lunedì 17, e rafforzerebbe il piazzamento arrivando in finale, portandosi a 4468, o vincendo il torneo, andando a 4868. Il romano non potrà essere in una posizione migliore della nona da lunedì: lo svizzero Roger Federer è ottavo a quota 5605.

PROIEZIONI IN CLASSIFICA DI MATTEO BERRETTINI

Ranking lunedì 10 maggio: 4048, 9° posto.

Punti da difendere: 180 (ne avrebbe tenuti comunque 90, la metà di quelli ottenuti con i quarti del 2020).

Punti dopo il passaggio agli ottavi: 3958, 9° posto virtuale (potrebbe scavalcarlo Roberto Bautista vincendo a Roma).

Punti con il passaggi ai quarti: 4048, 9° posto virtuale (potrebbe scavalcarlo Roberto Bautista vincendo a Roma).

Punti con il passaggio alle semifinali: 4228, 9° posto.

Punti con il passaggio in finale: 4468, 9° posto.

Punti con il successo a Roma: 4868, 9° posto.

