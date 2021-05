Matteo Berrettini ha sconfitto John Millman e si è qualificato agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2021. Il tennista italiano si è imposto in due set contro l’ostico australiano, palesando un ottimo gioco e annichilendo l’avversario con grandissima personalità. Il 25enne ha chiuso i conti con un relativamente rapido 6-4, 6-2 e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura nel Masters 1000 di Roma. Il nostro portacolori tornerà in campo giovedì 13 maggio per incrociare la racchetta col fortissimo greco Stefanos Tsitsipas, oggi giustiziere del croato Marin Cilic in due set.

Il numero 9 del mondo dovrà fare i conti col numero 5 del ranking ATP. Il romano partirà con gli sfavori del pronostico, ma ha tutte le carte in regola per giocarsela alla pari col titanico ellenico. C’è un solo precedente tra i due giocatori: primo turno degli Australian Open 2019, vinse Tsitsipas in quattro set. Era previsto l’ottavo di finale anche agli ultimi Australian Open, ma l’azzurro non riuscì a giocare a causa di un infortunio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Berrettini-Tsitsipas, ottavo di finale degli Internazionali d’Italia 2021. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Possibile diretta su Canale 20.

BERRETTINI-TSITSIPAS, OTTAVO DI FINALE ROMA: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

GIOVEDÌ 13 MAGGIO:

Orario da definire Matteo Berrettini vs Stefanos Tsitsipas

BERRETTINI-TSITSIPAS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv sui canali di Sky (Sky Sport Uno o Sky Sport Arena, canali 2021 e 2014).

Diretta streaming su Sky Go e Now Tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Possibile diretta su Canale 20.

