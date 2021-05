Internazionali d’Italia 2021: Matteo Berrettini supera in rimonta Nikoloz Basilashvili e vola al secondo turno

E’ stato un match duro quello tra Matteo Berrettini e Nikoloz Basilashvili, valido per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2021, con il romano che si è imposto in rimonta 4-6 6-2 6-4 in poco più di due ore. Una partita dai due volti con l’azzurro che è apparso contratto nel primo set ma che è riuscito pian piano a prendere in mano le redini del gioco. Al secondo turno il numero 9 del mondo dovrà vedersela con l’australiano John Millman.

Avvio di match a dir poco complicato per l’azzurro che si trova di fronte un avversario estremamente aggressivo. Il romano appare un po’ imballato a livello fisico, il risultato è il break in favore di Basilashvili nel terzo game (1-2). Nonostante il romano abbia qualche difficoltà ad imbastire il suo gioco riesce a strappare il servizio all’avversario nel sesto gioco (3-3). Berrettini continua a palesare qualche difficoltà al servizio, l’italiano mette in campo solo il 36% di prime nel primo set, il georgiano ne approfitta e con una buonissima azione a rete piazza il controbreak (3-4). Il parziale scivola via veloce con l’azzurro che non riesce a creare occasioni per riacciuffare Basilashvili e cede 6-3. A condizionare la partita del numero 9 del mondo anche un atteggiamento poco propositivo che ha finito per limitarne l’azione.

Berrettini torna in campo con un altro spirito nel secondo set e dopo essersi fatto annullare una palla break nel secondo game, riesce a strappare il servizio all’avversario nel terzo, con un dritto che spinge lontano dal campo il georgiano che viene infilato dalla seguente smorzata (3-1). Le percentuali al servizio dell’italiano crescono in maniera sensibile, 76% di prime in campo nel secondo set, così come il gioco di Berrettini che sale rapidamente 6-2 piazzando il secondo break nell’ottavo game. Un parziale giocato ad ottimo livello dall’azzurro che ritrova le giuste sensazioni e una buonissima attitudine.

In avvio di terzo set i due giocatori sono molto precisi al servizio, con l’azzurro che si affida con costanza al suo dritto per far male all’avversario da fondo campo (3-3). Il primo momento di incertezza nel parziale per Berrettini arriva nel settimo gioco quando regala tre palle break al georgiano ma si salva con un gran dritto a incrociare e a seguire con la prima di servizio (4-3). Nel decimo game arriva la svolta, Basilashvili sale 30-0 grazie a due ottime prime di servizio ma il romano martella da fondo campo col dritto e conquista quattro punti consecutivi che valgono il 6-4 finale e gli consegnano una meritata vittoria. Al prossimo turno Berrettini dovrà vedersela con l’australiano John Millman.

Le statistiche raccontano perfettamente l’equilibrio del match con l’azzurro che ha vinto il 68% di punti con la prima, contro il 71% dell’avversario e il 54% con la seconda a differenza del 53% di Basilashvili. Berrettini è stato più bravo a gestire i momenti chiave del match salvando 5 delle 7 palle break in favore dell’avversario che ci è riuscito solo 1 volta su 5 possibilità.

Foto: Lapresse