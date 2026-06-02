Berrettini-Cerundolo, il curioso rito in tribuna catturato dalla TV: cosa è accaduto a Parigi

Nel finale del terzo set dell’ottavo di finale del Roland Garros tra Matteo Berrettini e Juan Manuel Cerundolo si è verificato un episodio quantomeno insolito, destinato a far discutere ben oltre il semplice risultato del campo. Era in corso una sfida combattuta: l’italiano aveva già conquistato i primi due parziali, ma l’argentino, protagonista del clamoroso successo su Jannik Sinner nei turni precedenti, continuava a restare aggrappato al match. Ancora una volta, come nel secondo set, l’equilibrio avrebbe trovato il suo verdetto al tie-break.

Proprio nei momenti che hanno preceduto il gioco decisivo, le telecamere della regia internazionale hanno catturato una scena singolare nel box di Cerundolo. In prima fila era presente Maria Constanza Cerundolo, sorella del tennista argentino e atleta professionista di hockey su prato, che ha attirato l’attenzione per una serie di gesti interpretati da molti come una sorta di rito scaramantico rivolto contro Berrettini.

Mentre il romano si preparava a disputare il tie-break senza accorgersi di quanto stesse accadendo alle sue spalle, la donna è stata inquadrata mentre fissava con espressione intensa il giocatore italiano, accompagnando lo sguardo con movimenti delle mani e parole appena sussurrate. Immagini che hanno rapidamente fatto il giro dei social e alimentato commenti e ironie tra tifosi e appassionati.

Al di là della curiosità folkloristica, il campo ha poi emesso il suo verdetto. Matteo ha mantenuto lucidità e solidità nei punti decisivi, imponendosi nel tie-break per 8-6 e chiudendo così l’incontro in tre set. Un epilogo che ha reso ancor più aneddotico l’episodio avvenuto in tribuna e che ha confermato l’ottimo momento dell’azzurro.

La vittoria ha consentito a Berrettini di proseguire il proprio percorso nel torneo parigino, dove sta ritrovando continuità, fiducia e soprattutto una condizione fisica che negli ultimi anni era stata spesso frenata dagli infortuni. Per lui si sono così aperte le porte dei quarti di finale, in un’edizione del Roland Garros particolarmente positiva per il tennis italiano, considerando il confronto che ci sarà nel prossimo turno con Matteo Arnaldi.

VIDEO BERRETTINI-CERUNDOLO: RITO IN TRIBUNA