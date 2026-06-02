Anna van der Breggen sfreccia nella cronoscalata di Nevegal. Tappa e maglia rosa al Giro d’Italia femminile

36 anni e non sentirli. Tutti attendevano Demi Vollering nel primo scontro diretto tra le big della classifica generale al Giro d’Italia femminile 2026, invece viene fuori l’altra neerlandese: Anna van der Breggen. Devastante la cronoscalata verso Nevegal dell’atleta del Team SD Worx – Protime, vittoria numero 65 in carriera, torna a vincere nella Corsa Rosa a ben cinque anni di distanza, e soprattutto veste la Maglia Rosa facendo il vuoto sulle rivali.

Un razzo vestito di blu: la leader della classifica dei GPM ha messo in scena una performance devastante, chiusa con il tempo di 31.38 (24.164 km/h). Da domani sarà la donna da battere in questa Corsa Rosa.

Alle sue spalle troviamo la campionessa del mondo delle prove contro il tempo, Marlen Reusser (Movistar Team), che è la prima delle umane ad un distacco di 1’04” dalla vetta. Praticamente appaiata, staccata di 1’10”, la più attesa di giornata Demi Vollering (FDJ United – SUEZ).

In casa Italia la migliore è un’eccellente Monica Trinca Colonel: gran prova, soprattutto nella prima fase, per l’atleta della Liv AlUla Jayco che chiude quinta a 1’31”. Fa più fatica Elisa Longo Borghini: la più attesa del Bel Paese in chiave classifica generale è ottava e paga a 1’51”.