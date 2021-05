CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18-22 il conto vincenti-gratuiti di Berrettini, 5-20 quello di Millman. “Daje Roma, vi aspetto”, il richiamo di Matteo alla sua città per domani, quando tornerà il pubblico.

Nessuna palla break concessa da Berrettini, e a questo punto si aspetta soltanto di sapere l’ora della sfida sull’asse italo-greco con Tsitsipas di domani. Si prospetta, visto il passato dei due, una grandissima battaglia.

FINISCE CON LA PRIMA ESTERNA VINCENTE! 6-4 6-2 in un’ora e 19 minuti, Matteo Berrettini è agli ottavi di finale a Roma!

40-0 TRE MATCH POINT BERRETTINI: arriva anche la gran bella palla corta con il rovescio!

30-0 Perde il controllo del dritto Millman.

15-0 Prima centrale vincente di Berrettini.

5-2 Berrettini, risposta lunga, ma non è un gran problema, dato che ora il romano servirà per sfidare Tsitsipas agli ottavi.

40-0 Servizio e dritto di Millman.

30-0 Risposta di dritto appena lunga di Berrettini.

15-0 Prima vincente di Millman.

5-1 Berrettini, ottimo dritto per l’azzurro che manda Millman a servire per restare nel match.

40-30 Dritto in corsa in rete di Berrettini.

40-15 Servizio e dritto di Berrettini.

30-15 Ancora una gran prima di Berrettini.

15-15 Dritto lungo di Berrettini.

15-0 Prende la rete Berrettini e chiude con la volée abbastanza semplice.

Un’ora e 8 minuti trascorsi sul Centrale, mentre sul Pietrangeli 7-6 3-2 e servizio per Shapovalov su Travaglia.

4-1 Berrettini, appena lungo il dritto e primo game del set vinto da Millman.

Vantaggio Millman, servizio esterno e dritto in contropiede.

40-40 Tenta di chiudere col dritto Berrettini, ma la palla finisce in rete.

30-40 PALLA BREAK BERRETTINI: riga da una parte, riga dall’altra sfondando con il dritto!

30-30 Dritto di Millman all’incrocio delle righe dopo il servizio.

15-30 Ottimo back di rovescio di Berrettini sul quale Millman arriva, ma mette il dritto in rete.

15-15 Doppio fallo di Millman, è il secondo.

15-0 Dritto in rete di Berrettini.

4-0 Berrettini, prima vincente esterna!

40-15 Gran prima esterna di Berrettini.

30-15 Prima centrale vincente di Berrettini.

15-15 Dritto sulla riga di Millman.

15-0 Dritto in rete di Millman.

3-0 BREAK BERRETTINI! Sono sei i giochi di fila vinti dal romano con un’altra ottima accelerazione di dritto incontrollabile!

15-40 DUE PALLE BREAK BERRETTINI: CANNONATA DI DRITTO IN RISPOSTA!

15-30 Rovescio lungo di Millman su buona risposta di Berrettini.

15-15 Scambio ben giocato e vinto da Millman con il dritto profondo.

0-15 Dritto in rete di Millman.

2-0 Berrettini, confermato il break con il passante di dritto!

40-30 Sbaglia di dritto Berrettini.

40-15 Prima vincente di Berrettini.

30-15 Dritto lungo di Berrettini.

30-0 Stavolta riesce a Berrettini lo schema palla corta-pallonetto! Millman aggancia la palla, ma questa finisce fuori.

15-0 Ace di Berrettini.

1-0 BREAK BERRETTINI: Millman si arrabbia con il campo dopo esser scivolato sulla riga, commette doppio fallo con il nastro che porta via la seconda e cede di nuovo la battuta.

0-40 TRE PALLE BREAK BERRETTINI! E ARRIVA ANCHE IL PASSANTE DI ROVESCIO LUNGOLINEA!

0-30 IL CONTROPIEDE DI DRITTO DI BERRETTINI!

0-15 Esordisce disegnando il campo con il dritto Berrettini, per portare Millman sempre più lontano dove non può più rimandare la palla dall’altra parte.

Sul Pietrangeli Travaglia ha perso il tie-break per 7-2, dunque Shapovalov avanti di un set.

6-4 SET BERRETTINI: Matteo porta a casa in 46′ il primo parziale, gran risposta di rovescio di Millman che però sbaglia il dritto successivo, che va in corridoio con annessa fine del set. 11-15 il conto vincenti-gratuiti per Berrettini, 3-14 per Millman.

40-15 DUE SET POINT BERRETTINI: rovescio in rete dell’azzurro.

40-0 TRE SET POINT BERRETTINI: dritto in rete di Millman.

30-0 Risposta di rovescio appena lunga di Millman.

Intanto sono al tie-break del primo set Shapovalov e Travaglia.

15-0 Punto rigiocato su overrule del giudice di sedia, e Berrettini dopo esser stato costretto a servire la seconda piazza una cannonata di dritto vincente!

5-4 BREAK BERRETTINI! Splendido il tema strategico dello scambio: tre rovesci per aggiustarsi la palla, avere il tempo di girarsi sul dritto, tirarne uno dei suoi e poi giocare la palla corta vincente! L’azzurro servirà per il set al cambio di campo.

Vantaggio Berrettini, PALLA BREAK: largo il rovescio di Millman in uscita dal servizio.

40-40, 4a parità: servizio e dritto di Millman.

Vantaggio Berrettini, PALLA BREAK: dritto lunghissimo di Millman.

40-40, 3a parità: largo il dritto di Millman.

Vantaggio Millman, non controlla la risposta Berrettini.

40-40, 2a parità: gran scambio tra i due, Berrettini alla fine è costretto a mettere in rete il dritto in corsa.

Vantaggio Berrettini, PALLA BREAK: SPLENDIDA PALLA CORTA! In arretramento con il dritto!

40-40 IL DRITTO DI BERRETTINI! Ottimo, giocato dal centro verso destra!

40-30 Dritto lungo di Millman dopo uno scambio in cui entrambi hanno corso.

40-15 Prima esterna di Millman.

30-15 Prima centrale di Millman.

15-15 Spreca il dritto a campo aperto Berrettini, mettendolo in rete.

0-15 Bella risposta di dritto in corsa di Berrettini! Non controlla il rovescio Millman.

4-4 Millman grazia Berrettini con il dritto in rete mentre stava avanzando dopo un’ottima risposta sulla seconda del romano.

40-30 Dritto molto lungo di Berrettini nello scambio.

40-15 Appena largo il rovescio difensivo di Berrettini.

40-0 Ancora gran prima di Berrettini.

30-0 Ottima prima di Berrettini.

15-0 Ace di Berrettini.

3-4 Millman, scambio ben condotto da Berrettini che però sbaglia in larghezza il dritto conclusivo.

40-30 Ottimo dritto profondo di Berrettini, non può tirar su il rovescio Millman.

40-15 Dritto in rete di Millman.

40-0 Palla corta non perfetta di Millman con il dritto, ma Berrettini non manda al di là della rete la controsmorzata di rovescio.

30-0 Servizio e dritto di Millman.

15-0 Rovescio in rete di Berrettini.

3-3 E altro game facile per Berrettini.

40-15 Bella seconda al corpo di Berrettini non controllata da Millman.

30-15 Servizio e smash a rimbalzo di Berrettini.

15-15 Prima centrale vincente di Berrettini.

0-15 Dritto in rete di Berrettini.

Intanto 4-4 tra Shapovalov e Travaglia sul Pietrangeli.

2-3 Millman, si apre il campo l’australiano e gioca un dritto che di poco Berrettini non riesce a rimandare dall’altra parte.

40-0 Prova lo schema palla corta di rovescio-pallonetto Berrettini, ma è molto bravo Millman a difendere la rete anche sul passante di dritto.

30-0 Scambio piuttosto lungo che termina con il rovescio in back di Berrettini in rete.

15-0 Millman si apre il campo per poi giocare la volée bassa di rovescio vincente.

2-2 Chiude di finezza Berrettini, è la palla corta di rovescio a dargli il game.

40-15 Ancora bene con il dritto lungolinea Berrettini.

30-15 Riga colpita con il dritto da Berrettini.

15-15 Dritto a campo aperto di Berrettini in rete.

15-0 Buona prima di Berrettini.

1-2 Millman, dritto appena largo di Berrettini.

Vantaggio Millman, prima centrale e dritto incrociato sul quale Berrettini arriva, ma la palla non supera la rete.

40-40, 2a parità: finisce lungo il rovescio di Millman.

Vantaggio Millman, buona prima centrale.

40-40 Prima profonda di Millman, annullata anche la terza palla break.

30-40 PALLA BREAK BERRETTINI: prima esterna vincente di Millman.

15-40 DUE PALLE BREAK BERRETTINI: stecca il dritto il romano dopo aver comandato bene lo scambio.

0-40 TRE PALLE BREAK BERRETTINI: il dritto di Millman esce in larghezza.

0-30 Berrettini controlla lo scambio con il rovescio, è il dritto di Millman che finisce in rete.

0-15 Non si coordina bene con il dritto in uscita dal servizio Millman e lo manda lungo.

1-1 Chiude con un piccolo brivido Berrettini per tenere il primo turno di battuta.

Vantaggio Berrettini, rovescio che finisce appena largo di Millman.

40-40 Esce male dalla racchetta la palla corta vicino alla rete di Berrettini.

40-30 Prima al centro e gran dritto incrociato vincente di Berrettini.

30-30 Prima esterna vincente di Berrettini.

15-30 Manovra e avanza con il dritto Berrettini, chiudendo verso l’angolo alla sua sinistra.

0-30 In rete il dritto di Berrettini, che ancora deve vincere un 15.

0-15 Il nastro porta via la palla a Berrettini in lunghezza.

0-1 Millman, largo il rovescio di Berrettini.

40-0 Risposta in rete di Berrettini.

30-0 Prima profonda di Millman.

15-0 Subito una risposta appena lunga di Berrettini.

17:26 Si comincia!

17:25 I due stanno provando i servizi prima del via. Nessun precedente.

17:22 Iniziato il riscaldamento. Millman ha vinto il sorteggio e ha scelto di servire per primo.

17:20 Sono entrati in campo Berrettini e Millman. Tra pochissimo il riscaldamento.

17:19 C’è il sole sul Foro Italico, e in generale su tutta Roma: non c’è dunque pericolo di interruzioni per pioggia, quella che si è vista ieri durante Djokovic-Fritz.

17:16 Tra poco l’arrivo in campo dei due giocatori, leggermente più lento del solito perché va cambiata la rete, passando da quella WTA a quella ATP.

17:13 La parte di tabellone è quella di Novak Djokovic, che ritroveremo domani contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

17:10 Chi vince sa già chi avrà dall’altra parte della rete domani: è il greco Stefanos Tsitsipas, con il quale Berrettini ha una storia di battaglie e una mancata sfida agli ultimi Australian Open.

17:07 Contemporaneamente a questo incontro si svolgerà quello tra Denis Shapovalov e Stefano Travaglia; Lorenzo Sonego ha battuto nella mattina Gianluca Mager e sfiderà Dominic Thiem. Per quanto riguarda Jannik Sinner, giocherà con Rafael Nadal alla conclusione del match in questione.

17:04 Nadia Podoroska ha appena eliminato Serena Williams per 7-6(6) 7-5: una sorpresa, ma nemmeno così eccessiva, per diverse ragioni. Siamo dunque vicini a raccontare il match tra Berrettini e Millman.

16:13 Nadia Podoroska ha vinto il primo set conquistando il tie-break per 8-6 su Serena Williams.

15:01 Buon pomeriggio a tutti. Tra poco al via il match che precede quello di Berrettini e Millman, e cioè il millesimo match in carriera di Serena Williams, opposta all’argentina Nadia Podoroska, già semifinalista all’ultimo Roland Garros.

Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno degli Internazionali d’Italia 2021 che vede di fronte Matteo Berrettini e l’australiano John Millman, in scena sul Campo Centrale del Foro Italico di Roma.

Nessun precedente tra i due giocatori, nel momento in cui scenderanno in campo sul Centrale utilizzato per la prima volta nel 2010 e da allora teatro del meglio del Foro Italico. Berrettini, a casa sua, cerca di schivare un ostacolo complicato, che non è mai facile da affrontare perché difficilmente molla una palla e ancor meno un intero incontro.

Millman ha superato all’esordio il serbo Dusan Lajovic, mentre l’azzurro ha sconfitto in rimonta il georgiano Nikoloz Basilashvili. In palio c’è un posto contro uno tra il greco Stefanos Tsitsipas e il croato Marin Cilic, potenzialmente impegnati all’incirca alla stessa ora sul Pietrangeli. Per il romano sarebbe la terza volta agli ottavi, per l’aussie invece la prima.

Curioso il bilancio di Millman con gli italiani tra ATP e Slam nei tabelloni principali: nei primi è 1-5, nei secondi è 2-0. Per quel che riguarda invece Berrettini, con gli australiani il romano vanta un 4-1. Berrettini ha vinto un ATP 250 quest’anno (Belgrado), l’aussie invece come massimo vanta i quarti del 250 di Monaco di Baviera.

Il match tra Matteo Berrettini e John Millman sarà il quarto a partire dalle ore 10:00 sul Campo Centrale, dopo Thiem-Fucsovics, Sorribes Tormo-Sabalenka e Serena Williams-Podoroska. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: LaPresse