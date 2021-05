DIRETTA F1, GP Montecarlo 2021 LIVE: risultati e classifica FP2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Montecarlo, quinto round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato del Principato le scuderie e i piloti definiranno gli assetti in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale.

Su una pista con queste caratteristiche preparare per bene il time-attack potrebbe fare una grande differenza, a maggior ragione se le condizioni meteorologiche non saranno ideali. Assisteremo a un nuovo capitolo della sfida tra il britannico Lewis Hamilton (campione del mondo in carica e in testa al campionato) e Max Verstappen. L’olandese, reduce dalle due “sconfitte” in Portogallo e in Spagna, ha voglia di invertire il trend per dare un segnale ai rivali che questo campionato sarà lottato fino alla fine.

In casa Ferrari, il target sarà sempre lo stesso: terza forza in pista. A Monaco, però, la conformazione del tracciato potrebbe sorridere alla SF21, anche se poi sarà la pista a esprimersi in maniera definitiva. Ci contano il padrone di casa Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz, desiderosi di far bene.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Montecarlo, quinto round del Mondiale 2021 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti. La FP2 prenderà il via alle 15.00.

