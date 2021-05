Charles Leclerc è l’uomo del giorno. Il pilota monegasco, dopo aver perso tutta la prima sessione di prove libere a causa di un problema al cambio, si è ampiamente riscattato al pomeriggio, realizzando addirittura il miglior tempo di giornata! Un exploit clamoroso e del tutto inatteso che sembra aprire addirittura la speranza di vederlo lottare per la pole position. Sarà davvero possibile? Ecco quanto dichiarato dal ventitreenne del Principato ai microfoni di Liberty media.

“Sono sorpreso di aver realizzato il miglior tempo oggi pomeriggio, perché a Monaco è fondamentale girare il più possibile e, con il problema avuto stamattina, ho potuto effettuare solo quattro tornate nell’FP1. Però mi sono sentito a mio agio con la macchina nella FP2 e sono riuscito a fare un bel giro, tenendomi un po’ di margine. Però sono sicuro che Mercedes e Red Bull abbiano ancora più margine rispetto a noi. Non dobbiamo lasciarci trasportare troppo. Domani tutti lavoreranno sodo e vedremo cosa succederà sabato“.

La perdita della sessione mattutina è stata compensata dal lavoro svolto da Sainz? “Onestamente no, stamattina mi è stato impossibile trovare dei riferimenti con il lavoro svolto da Carlos, semplicemente perché mi mancavano i miei. Sono dovuto andare in pista nella FP2 cercando di recuperare il passo, avere i miei punti di riferimento. Solo dopo il primo tentativo ho potuto paragonare i miei dati con quelli di Carlos per capire dove mi mancava qualcosa e sono riuscito a recuperare bene nel finale della sessione”.

La velocità sul giro secco non è in discussione, ma qual è la situazione in termini di passo gara? Anche quello è sembrato buono. C’è ottimismo. “Voglio aspettare sabato. Siamo andati bene oggi, ma quasi fin troppo bene. Quello che è successo oggi sembra troppo bello per essere vero. Le conclusioni le potremo trarre solo sabato, quando capiremo a che punto siamo in qualifica e, solo a quel punto, potremo fare una previsione per la gara”.

Foto: La Presse