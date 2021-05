F1 oggi, GP Monaco 2021: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, giovedì 20 maggio, prenderà il via il fine-settimana del GP di Monaco, quinto round del Mondiale 2021 di F1. Sul celebre circuito cittadino le monoposto dovranno affrontare le difficoltà di un circuito cittadino molto difficile e ricco di trappole.

Uno dei temi sarà il confronto tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Il britannico e l’olandese, infatti, sono i due piloti che più hanno caratterizzato questo inizio di stagione e alla guida di Mercedes e di Red Bull si sono espressi su livelli molto alti. Lewis arriva all’appuntamento monegasco in vetta al campionato, reduce dalle vittorie in Portogallo e in Spagna. L’alfiere della Red Bull ha dovuto subire la serie di Hamilton, vincitore in Portogallo e sul tracciato del Montmeló (Spagna).

Per questo motivo, Max è chiamato a dare una risposta per invertire il trend e far capire al rivale che la sfida è ancora aperta. Se si guarda alla conformazione della pista, la RB16B dovrebbe adattarsi bene a quanto richiede, ma è chiaro che solo il cronometro saprà dare un giudizio definitivo.

Ci si chiede: la Ferrari che cosa potrà fare? La scuderia di Maranello vorrà portare avanti il proprio programma con il target di centrare l’obiettivo “terza forza”. Sarà un weekend particolare per Charles Leclerc, padrone di casa e grande interprete di questa pista. Leclerc non ha nascosto in avvicinamento a questo fine-settimana di ambire a posizioni di vertice, consapevole che la pioggia magari potrebbe dargli una mano, cambiando le carte in tavola. Inoltre, la SF21 per quanto mostrato nell’ultimo settore di Barcellona potrebbe stupire in fatto di grip meccanico. Staremo a vedere.

