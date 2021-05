F1, Antonio Giovinazzi chiude tra i top10 le prove libere a Montecarlo. Alfa Romeo a suo agio nel Principato

Una conferma di spessore. Antonio Giovinazzi, dopo diverse buone gare in questo Mondiale di Formula Uno 2021, anche oggi nelle prime prove libere del Gran Premio di Monaco ha fatto vedere di essere in un momento davvero positivo. Sia per quanto riguarda il pilota pugliese, sia la sua Alfa Romeo.

Il nativo di Martina Franca, infatti, ha chiuso la FP2 del Principato con il nono tempo in 1:12.746 a poco più di un secondo dallo scatenato Charles Leclerc di oggi, che ha portato a termine la sua unica sessione in 1:11.684. Per sottolineare quanto abbia fatto bene oggi Antonio Giovinazzi, è sufficiente notare come il numero 99 si è fermato a circa 5-6 decimi da piloti come Valtteri Bottas o Lando Norris, mentre Sergio Perez, che ha tra le mani una ottima RB16B lo ha preceduto di appena 38 millesimi.

Non c’è che dire, oggi il pilota italiano ha vissuto un giorno “principesco” a Montecarlo, confermando un trend che lo vede sempre più di frequente davanti al compagno di scuderia Kimi Raikkonen (anche oggi undicesimo a 319 millesimi di distacco, non un margine di poco conto nel confronto diretto). Il feeling con la Alfa Romeo edizione 2021 sembra ai massimi storici, come la fiducia del nostro portacolori. Una crescita iniziata già dal finale della scorsa stagione che, tuttavia, ora avrebbe bisogno di una conferma anche in gara.

Tra Imola e Barcellona, invece, Antonio Giovinazzi ha visto le proprie gare rovinate da pit-stop pessimi, per cui il suo auspicio per il prosieguo del suo weekend monegasco sarà proprio questo: evitare i guai. Incominciando dalla giornata di sabato. Una FP3 da sfruttare per trovare la massima confidenza con un tracciato complicatissimo come Montecarlo, quindi una qualifica nella quale ribadire quanto di buono fatto nelle gare precedenti. La gara, poi, ci dirà se il pilota pugliese sarà pronto per il definitivo salto di qualità, divenendo il punto di riferimento della scuderia e, soprattutto, per dare il via ad una nuova carriera in Formula Uno. Per il momento piedi ben saldi al terreno e sogno della Q3 sabato in qualifica. Un viatico notevole pensando ad un Gran Premio nel quale, com’è ben noto, sorpassare è pressochè impossibile.

