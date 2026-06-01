Matteo Berrettini, balzo vorticoso nel ranking ATP: 58 posizioni guadagnate! E se andasse ancora avanti…

Matteo Berrettini è approdato ai quarti di finale del Roland Garros 2026 di tennis: con la vittoria odierna il romano, dunque, ha eguagliato il risultato ottenuto nel 2021, nell’ultima apparizione a Parigi. Nei quattro anni successivi, infatti, il romano ha sempre saltato il secondo torneo dello Slam per infortunio.

L’azzurro, dunque, non scarterà punti lunedì 8 giugno e quindi finora con i quattro successi in Francia ha incamerato 400 punti netti, salendo da 585 a quota 985 nel ranking ATP, issandosi dal 105° al 47° posto virtuale, guadagnando finora ben 58 posizioni.

Per incassare altri punti nel ranking, inoltre, Berrettini dovrà portarsi in semifinale, a quota 1385, per il 32° posto, poi l’azzurro dovrà cercare il passaggio in finale, che varrebbe quota 1885 e la 22ma posizione, infine la vittoria del torneo porterebbe il romano a quota 2585, al 12° posto virtuale.

RANKING ATP MATTEO BERRETTINI

Ranking lunedì 25 maggio: 585 punti, 105° posto.

Ranking dopo il passaggio ai quarti di finale: 985 punti, 47° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 1385 punti, 32° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 1885 punti, 22° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 2585 punti, 12° posto virtuale.