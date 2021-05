Si giocherà in Austria il Preolimpico che, tra un mese, vedrà impegnata l’Italia al femminile nel tentativo di dare al basket 3×3 olimpico un tocco d’azzurro. 26-30 maggio: queste le date in cui la rappresentativa italiana, allenata da Andrea Capobianco, tenterà la qualificazione a Graz.

Il primo confronto sarà con un’avversaria tradizionale, la Spagna, spesso incontrata a un po’ tutti i livelli. La seconda sfida, invece, è con Taipei, l’unica non europea del raggruppamento. Nel terzo giorno ci sarà invece l’Austria, padrona di casa, di fronte alle azzurre, che poi andranno a sfidare la Svizzera nell’ultimo incontro che potrebbe portarle nel tabellone dei quarti di finale. Per arrivarci, però, dev’esserci almeno il secondo posto in questo girone, che non è scontato. La strada per Tokyo comincia qui, e se non finirà qui, cercherà di chiudersi a Debrecen.

L’Italia debutterà mercoledì 26 maggio, con la sua squadra femminile, al Preolimpico di Graz. Le partite si possono normalmente seguire in diretta streaming sul canale YouTube della FIBA dedicato al 3×3, che si chiama appunto FIBA3x3: eventuali novità verranno comunicate.

PREOLIMPICO 3×3 GRAZ: IL CALENDARIO DELL’ITALIA FEMMINILE

FASE A GIRONI

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO

Ore 17:00 Italia-Spagna

Ore 20:45 Italia-Cina Taipei

VENERDÌ 28 MAGGIO

Ore 17:25 Italia-Austria

Ore 19:05 Italia-Svizzera

*Calendario soggetto a evoluzione per decisioni della FIBA

PREOLIMPICO 3×3 GRAZ: STREAMING

DIRETTA STREAMING – Canale YouTube FIBA3x3

Foto: fiba.basketball