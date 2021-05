Brindisi con le spalle al muro, Bologna con l’occasione di avvicinare la finale. Questa è la presentazione in breve di gara-2 della semifinale Playoff tra la Happy Casa e la Virtus. Domenica sera la squadra di coach Djordjevic ha espugnato il PalaPentassuglia per 73-66, ribaltando subito il fattore campo e portandosi su un importantissimo 1-0.

Questa sera (palla a due ore 20.45) la Happy Casa è obbligata a vincere per non trovarsi in una situazione disperata e costretta a vincere le successive tre sfide (due delle quali a Bologna). Dall’altra parte c’è una Virtus che sa benissimo che la pressione è tutta sui padroni di casa e che può giocare con la testa libera per andare alla ricerca di uno 0-2 che può risultare decisivo.

Bologna che si è aggrappata in gara-1 alle sue stelle, Milos Teodosic e Marco Belinelli, gli unici a chiudere in doppia cifra in tutta la Virtus. Il serbo è stato mortifero dall’arco, con sei triple su undici tentativi, mettendo a referto 24 punti; mentre l’italiano ha piazzato 16 punti, chiudendo il match con una pazzesca tripla a pochi minuti dal termine.

Brindisi ha risentito della pressione della partita e di una stagione vissuta finora al massimo. Vitucci dovrà essere bravo a liberare la sua squadra dalle paure e dalle ansie di una serie di semifinale che può diventare storica per la città, i tifosi, i giocatori e la società. Perkins ed Harrison devono alzare il loro livello e poi soprattutto la panchina può essere un’arma importante per una Brindisi che sa che quella di questa è la partita che può dare una svolta ulteriore.

