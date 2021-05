Olimpia Milano-Barcellona, semifinale Eurolega 2021: programma, orario, tv, streaming

L’appuntamento con la storia è ormai vicino. Venerdì sera (ore 21.00) l’Olimpia Milano affronterà il Barcellona nella seconda semifinale della Final Four di Eurolega. L’Armani Exchange è tornata tra le prime quattro d’Europa dopo ventinove anni e si presenta a Colonia come la quarta forza, ma anche come una squadra senza pressioni e che può davvero sognare l’impresa.

Qui di seguito il programma completo di A|X Armani Exchange Milano-Barcellona, secoda semifinale della Final Four di Eurolega 2021. Sarà possibile seguire l’incontro solo in streaming su Eurosport Player e Discovery+. Non perdetevi anche la diretta scritta su OA Sport.

OLIMPIA MILANO-BARCELLONA, FINAL FOUR EUROLEGA 2021: PROGRAMMA

MARTEDI 4 MAGGIO

GARA-5 ore 20.45 A|X Armani Exchange Milano – Bayern Monaco

OLIMPIA MILANO-BARCELLONA, FINAL FOUR EUROLEGA 2021: TV E STREAMING

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player e Discovery+

DIRETTA SCRITTA – OA Sport

Credit: Ciamillo