21.22 La nostra DIRETTA LIVE di Sinner-Gerasimov finisce qui. Grazie per averci seguito e restate su OA Sport per analisi, cronache e commenti su questa partita e sul torneo di Barcellona. A presto!

21.21 L’azzurro ora affronterà per la terza volta nel giro di un mese e mezzo Roberto Bautista Agut, battuto in tre set a Dubai e a Miami.

21.19 Partita dominata in lungo e in largo da parte di Sinner che si è dimostrato nettamente superiore al suo avversario. Appena tre le palle break concesse, tutte concentrate nel quinto game del secondo set. Per il resto, un rendimento invidiabile al servizio: 65% di prime in campo con l’81% di punti vinti, oltre a cinque ace.

GAME SET & MATCH SINNER! 6-3 6-2 AD EGOR GERASIMOV CHE E’ DISTRUTTO IN POCO PIU’ DI UN’ORA.

30-40 Il rovescio di Gerasimov vola via. Match point Sinner.

30-30 Scappa in lunghezza il rovescio dell’altoatesino.

15-30 Prova ad incidere con la risposta Sinner, ma è poco preciso.

0-30 Doppio fallo sanguinoso per Gerasimov.

0-15 Dritto ad uscire meraviglioso di Sinner.

5-2. Non passa il dritto di Gerasimov che getta la racchetta a terra. Il bielorusso sta dando tutto, ma dall’altra parte c’è un avversario di un’altra categoria.

A-40 Rovescio pesante in uscita dal servizio e possibilità per il 5-2.

40-40 Buon kick esterno, ma il dritto successivo si ferma sul nastro.

40-30 Dritto di Sinner che pesa come un macigno.

30-30 Spinge Gerasimov e Sinner non contiene con il rovescio.

30-15 Ace sulla riga al centro di Sinner.

15-15 Ci ha provato in tutti i modi Gerasimov, ma la difesa di Sinner è eccellente.

0-15 Altro bel contropiede di rovescio di Gerasimov.

4-2. Riesce quantomeno a rimanere appeso ad un filo il bielorusso in questo match.

40-30 Arriva in ritardo sul dritto in difesa Sinner.

30-30 Ottimo contropiede con il rovescio da parte di Gerasimov.

15-30 Prova a scendere a rete Gerasimov, ma Sinner sfonda con il passante lungolinea.

15-15 Spinge bene dopo il servizio il giocatore di Minsk.

0-15 Doppio fallo numero cinque per il bielorusso.

4-1. Chiude con l’ace questo game Sinner! Che personalità per vincere questo gioco annullando ben tre palle break.

A-40 Angolo stupendo trovato da Sinner che butta fuori dal campo il suo avversario.

40-40 Solido Sinner con il dritto e alla fine la resistenza di Gerasimov è piegata.

40-A Un altro gratuito concesso con il rovescio dall’azzurro. Altra palla del controbreak.

40-40 Rovescio lungolinea eccezionale dal centro del campo!

30-40 Smorzata bellissima e chiusura docile a rete.

15-40 Martella Sinner, ma al terzo dritto perde completamente il controllo. Prime palle break della partita per Gerasimov.

15-30 Ace al centro fondamentale.

0-30 Un altro brutto errore con il rovescio incrociato da parte del giovane azzurro.

0-15 Non riesce nell’uscita lungolinea con il rovescio Sinner.

3-1 BREAK SINNER! Ha alzato ancora una volta il livello nei punti che contavano l’altoatesino.

30-40 Brutto errore di Sinner in avanzamento con il rovescio! Sfuma la prima palla break.

15-40 PALLONETTO DA URLO DI SINNER! Smorzata bellissima e lob da manuale di chirurgia tennistica.

15-30 Si gira sul dritto Sinner ed è micidiale con l’inside-in.

15-15 Completamente scarico Gerasimov sulla seconda: altro doppio fallo.

15-0 Scambio duro sulla diagonale sinistra e alla fine è l’italiano a cedere.

2-1. Ancora una volta nessun rischio per Sinner che rimane avanti nel secondo parziale.

40-15 Arriva male sul dritto in uscita dal servizio Sinner.

40-0 Un’altra prima robusta ed efficace.

30-0 Prima esterna e dritto lungolinea in campo aperto.

15-0 Affossa il rovescio da metà campo il giocatore di Minsk.

1-1. Fa il suo Gerasimov tenendo il servizio e rimanendo attaccato al suo avversario.

40-15 Gioca una grande seconda Gerasimov, ma Sinner con una super risposta gira l’inerzia dello scambio a suo favore.

40-0 Ancora impreciso con il rovescio Sinner.

30-0 Serve bene il bielorusso e la risposta di Sinner cade larga.

15-0 Prova a cercare la profondità in risposta Sinner, ma esagera.

1-0. Comanda il gioco Sinner che è assoluto padrone del campo. Parte bene il numero 19 del mondo nel secondo set.

40-30 Prima a tre quarti di velocità molto profonda di Sinner.

30-30 Smorzata eccezionale di Gerasimov con tanto di taglio ad uscire.

30-15 Si ritrova lontano dalla palla l’azzurro sul rovescio.

30-0 Martella col dritto Sinner e costringe Gerasimov a difese improbabili.

15-0 Comincia con l’ace il secondo set di Sinner.

20.43 Primo set controllato con grande autorità da Sinner che non ha lasciato chance al suo avversario e ha giocato bene in tutti i momenti decisivi. 65% di prime in campo con il 92% di punti vinti con questa in campo.

6-3 PRIMO SET SINNER! L’azzurro chiude con un altro break che gli consente di servire per primo nel secondo parziale.

40-A Attacco lento e corto del bielorusso e Sinner può passare in lungolinea.

40-40 Buon contropiede con il dritto da parte di Gerasimov che se la cava bene in questa circostanza.

30-40 Risposta pesante di Sinner e Gerasimov arriva scarico. Set point per l’azzurrino.

30-30 Prima di servizio e dritto al volo.

15-30 Risposta di Sinner sui piedi di Gerasimov che non controlla il colpo al volo.

15-15 Ace al centro per Gerasimov.

0-15 Risposta incisiva di Sinner e il bielorusso fa fatica.

5-3. Chiude con una buona smorzata Sinner un game tenuto con una certa scioltezza.

40-15 Prima al centro perentoria che dà il punto diretto.

30-15 Trova un angolo illegale Sinner con il dritto! Un Gerasimov generoso non può nulla.

15-15 Guadagna campo dritto dopo dritto Sinner e chiude con lo smash.

0-15 Sbaglia completamente il dritto Sinner in fase di impostazione.

4-3. Rimane a galla Gerasimov in questo primo set, anche se adesso è nelle mani del suo avversario essendo indietro di un break.

40-30 Altro servizio sostanzioso al centro.

30-30 Prima esterna che non lascia scampo a Sinner.

15-30 Terzo doppio fallo per Gerasimov che sta forzando tanto per non perdere campo.

15-15 Scappa di poco in corridoio il dritto in cross di Sinner in recupero.

0-15 Sbaglia sulla diagonale sinistra Gerasimov.

4-2. Dal 15-30 mette tre prime in campo Sinner e non lascia possibilità al suo avversario.

40-30 Serve ancora sulla riga Sinner.

30-30 Prima esterna fondamentale visto il momento.

15-30 Trova una buona soluzione con il rovescio lungolinea in contropiede Gerasimov. Sinner si ritrova impreparato.

15-15 Profondità pazzesca trovata con il dritto da parte di Sinner.

0-15 Va fuori giri con il dritto Sinner mentre stava provando a cambiare in lungoriga.

3-2 BREAK SINNER! Pressione eccezionale da parte dell’altoatesino che riesce a sfondare la resistenza di Gerasimov. Il primo strappo è dell’azzurro.

30-40 DRITTO IN CORSA MAGNIFICO! Risposta profondissima e chiusura in corsa con il dritto lungolinea. Palla break Sinner.

30-30 Troppo frettoloso con la risposta di rovescio Sinner, la palla si perde in corridoio.

15-30 CHE SCAMBIO! Sinner sposta a destra e a sinistra il suo avversario e chiude con una smorzata delicatissima.

15-15 Buon serve and volley giocato da Gerasimov che toglie il tempo a Sinner.

0-15 Rovescio in cross chirurgico e poi dritto anomalo a chiudere in lungolinea.

2-2. Game che va via piuttosto velocemente, con Sinner che ottiene dei punti diretti dal suo servizio.

40-0 Incide Sinner col dritto lungolinea e non controlla Gerasimov.

30-0 Non riesce a rispondere il bielorusso.

15-0 Una prima molto efficace esterna per Sinner.

1-2. Gerasimov esce bene col dritto in lungolinea dopo uno scambio piuttosto duro e tiene il servizio con una certa autorità.

40-30 Si prende un rischio esagerato con la seconda Gerasimov ed incappa in un altro doppio fallo.

40-15 Pigro con i piedi Sinner nella ricerca dalla palla, se ne va il dritto.

30-15 Si attacca a rete Gerasimov dopo aver attaccato bene e chiude in sicurezza.

15-15 Primo punto in risposta per Sinner grazie ad un doppio fallo.

15-0 Buona prima per Gerasimov.

1-1. Tiene bene il servizio anche Sinner, mettendo quattro punti in serie dallo 0-15.

40-15 Prima molto efficace da sinistra, con grande rotazione.

30-15 Dritto molto profondo e carico giocato da Sinner, si muove male Gerasimov.

15-15 Prima al centro e dritto in sicurezza lungolinea.

0-15 Splendido rovescio dal centro del campo da parte del bielorusso.

0-1. Tiene la battuta a zero in apertura Gerasimov, sfruttando le imprecisioni dell’azzurro.

40-0 Si ritrova la palla addosso e non controlla il rovescio Sinner.

30-0 Prima robusta del bielorusso.

15-0 Sbaglia il rovescio Sinner dopo che si era entrati nello scambio.

SI COMINCIA! GERASIMOV A SERVIZIO!

20.07 Ci sono mille spettatori sugli spalti della Pista Rafa Nadal di Barcellona. Condizioni diverse quindi da quelle di Montecarlo, in cui non era prevista la presenza di pubblico.

20.05 I giocatori sono già entrati in campo per le fasi di riscaldamento pre-match.

20.03 Si tratta della prima partita da top 20 per Sinner: il 19enne di Sesto Pusteria ha raggiunto questo traguardo per la prima volta lunedì scorso.

20.01 Gerasimov ha disputato due tornei sulla terra prima di questo appuntamento: Cagliari, dove è uscito al secondo turno dopo aver battuto Guido Pella, Montecarlo, torneo nel quale ha perso al primo turno di qualificazione e in Catalogna a superato al primo turno un Jo-Wilfred Tsonga in forma precaria.

19.58 Prima partecipazione per Sinner nel torneo di Barcellona: il tabellone è ricco di stelle e l’azzurrino è testa di serie numero 11. Arriva a questa partita avendo battuto Ramos-Vinolas a Montecarlo per poi capitolare a Novak Djokovic.

19.55 Sinner e Gerasimov non si sono mai affrontati: in caso di vittoria l’altoatesino troverebbe per la terza volta in due mesi Bautista Agut, già affrontato a Dubai e Miami.

19.53 Si è concluso da pochi minuti il derby spagnolo fra Roberto Bautista Agut e Pablo Andujar: il numero 11 del mondo ha vinto per 6-4 6-0 ed affronterà proprio il vincente di Sinner-Gerasimov.

19.50 Bentrovati amici di OA Sport alla DIRETTA LIVE di Sinner-Gerasimov. Fra pochi minuti il match avrà inizio sul centrale di Barcellona.

19.22 Bautista ha vinto il primo set contro Andujar per il 6-4. Al termine di questo match toccherà al nostro Jannik Sinner contro il bielorusso Gerasimov: si inizierà poco prima delle 20.30 in caso di vittoria di Bautista in due set, altrimenti bisognerà aspettare ancora un po’

17.52 Lo statunitense Tiafoe ha sconfitto lo spagnolo Alcaraz per 6-4, 7-6(2). Tra poco inizierà il confronto tutto iberico tra Bautista e Andujar, poi a seguire il match di Jannik Sinner. A questo punto appare improbabile che si inizi prima delle ore 20.00.

17.38 Si può giocare in serata a Barcellona, il campo è illuminato.

17.35 Tiafoe ha vinto il primo set contro Alcaraz e ora sono 5-5 nel secondo set. Al termine di questo match si disputerà il confronto tra i due spagnoli Bautista e Andujar, poi toccherà al nostro Jannik Sinner contro Gerasimov. A questo punto la partita difficilmente inizierà prima delle ore 20.00, seguiremo gli sviluppi del programma.

17.34 Buongiorno a tuttti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Sinner-Gerasimov, secondo turno del torneo ATP 500 di Barcellona.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match fra Jannik Sinner e Egor Gerasimov, valido per il secondo turno del tabellone principale dell’ATP 500 di Barcellona.

Il talento altoatesino, dopo aver perso al secondo turno a Montecarlo per mano di Novak Djokovic, arriva in Catalogna da testa di serie numero 11 in un tabellone ricco di nomi illustri. L’azzurro è entrato da ieri nei primi venti giocatori del ranking mondiale e vorrà bagnare questo traguardo regalandosi l’accesso agli ottavi di finale. Dal Masters 1000 del Principato, Sinner è comunque uscito positivamente: la vittoria convincente contro Ramos-Vinolas, specialista del rosso, fa ben sperare in quanto ad un’attitudine già ritrovata sulla terra battuta.

Di fronte ci sarà Egor Gerasimov, attualmente numero 77 delle classifiche mondiali. Il giocatore di Minsk ha battuto al primo turno un Jo-Wilfred Tsonga al rientro in maniera relativamente agevole ed ha passato un turno in quel di Cagliari sconfiggendo Guido Pella. In generale, il 28enne bielorusso non è uno specialista della terra battuta e non dovrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile da oltrepassare per Sinner.

Non si registrano precedenti fra i due giocatori. Il vincente di questa sfida se la vedrà contro uno fra Roberto Bautista Agut e Pablo Andujar che si renderanno protagonisti di un derby tutto in salsa iberica. In caso di successo del 33enne di Castellon de la Plana, per Sinner si tratterebbe della terza sfida in poco più di un mese contro il numero 11 del mondo.

In caso di successo odierno, Jannik Sinner non guadagnerebbe posizioni nel ranking ATP, ma si avvicinerebbe ulteriormente alla 18ma piazza del canadese Milos Raonic.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP 500 di Barcellona fra Jannik Sinner e Egor Gerasimov. La partita è programmata come quinta ed ultima sulla Pista Rafa Nadal, il campo centrale del torneo catalano, dunque si giocherà nel tardo pomeriggio. Noi vi aggiorneremo nel corso della giornata per comunicarvi l’orario dell’inizio della partita.

Foto: LaPresse