21.55 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronache, analisi, approfondimenti, dichiarazioni, video, statistiche e tantissimo altro! Un saluto sportivo da Federico Militello.

21.54 L’appuntamento con la finale è per domenica 4 aprile alle ore 19.00 italiane. Sinner affronterà uno tra il russo Rublev ed il polacco Hurkacz.

21.53 Jannik Sinner è salito virtualmente alla posizione n.21 del ranking ATP! Vincendo il torneo si isserebbe al 14° posto!

21.51 Il momento decisivo? Nel secondo set Sinner si è ritrovato 5-7, 3-3, 0-40. Ha annullato quattro palle break ed è salito sul 4-3. Lì la partita è girata.

21.50 L’azzurro ha convertito 3 palle break su 7, lo spagnolo 3 su 10.

21.48 Sinner ha ottenuto il 65% dei punti con la prima ed il 57% con la seconda. Numeri simili per Bautista: 66% e 56%. La differenza? Come di consueto l’azzurro fa la differenza nei momenti chiave dell’incontro. E’ come se lì aumentasse in maniera esponenziale il proprio livello.

21.46 Jannik Sinner era alla sua terza partecipazione in un Masters1000. Ed è già in finale!

21.43 “E’ incredibile, sono contentissimo. E’ stata una semifinale molto difficile da giocare, Bautista è un giocatore solidissimo, è stata una battaglia. Vincere oggi vuol dire tanto per me. All’inizio eravamo tutti e due un po’ tesi. Oggi non era facile giocare bene, c’era vento. Ho cercato di servire meglio, farlo muovere un po’ di più e mischiare un po’ le carte. Nell’ultimo game in cui ho servito io ho sentito un po’ più di ritmo e mi sono detto di giocarmi il tutto per tutto nel successivo“, le dichiarazioni di Jannik Sinner.

21.42 Jannik Sinner conquista a 19 anni la prima finale in un Masters1000 della carriera! Sconfitto lo spagnolo Bautista Agut, n.12 del mondo, per 5-7, 6-4, 6-4.

21.41 Sinner chiude la partita con 37 vincenti e 53 errori gratuiti. 12-39 per Bautista.

4-6 FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! IMMENSOOOOOOOOOOOOOOOO!!! SINNEEEEEEEEEEERR! Chiude con un rovescio ad incrociare incantevole! BREAK A ZERO PER CHIUDERE LA PARTITA! Nei momenti decisivi questo ragazzo è innaturale! Pazzesco, da stropicciarsi gli occhi!

0-40 DAIIIIIIII!!! MONUMENTALE SINNER CON IL DIRITTO! TRE MATCH-POINT! Vai Jannik!

0-30 ANCORA SINNER! Altro rovescio tonante, Bautista rimane ancora immobile!

0-15 Debordante rovescio ad incrociare di Sinner. Bautista non ha proprio visto la palla.

5-4 OTTIMO! Scambio durissimo, diritto in rete di Bautista. Ora lo spagnolo dovrà servire per rimanere nel match.

40-15 Sulla linea il diritto ad incrociare di Sinner.

30-15 Ottimo servizio di Sinner e diritto ad incrociare pungente. Non riesce il recupero a Bautista.

15-15 Servizio vincente di Sinner.

0-15 Bruttissimo errore di Sinner con un diritto in avanzamento.

4-4 Battuta vincente per lo spagnolo. Sinner e Bautista sin qui hanno ottenuto 90 punti a testa, equilibrio totale…Sarà il tie-break l’epilogo di questo braccio di ferro?

40-15 Risposta aggressiva di Sinner, esce di poco.

30-15 Diritto lungolinea di Sinner.

30-0 Sinner fa tutto benissimo, cambia anche ritmo con due smorzate, poi sbaglia una volée di diritto non impossibile.

15-0 Servizio vincente di Bautista.

4-3 GRANDISSIMO SINNER! Era sotto 15-30, ha chiuso il game in pochi secondi con tre ottimi servizi! Quando è spalle al muro, questo ragazzo dà il meglio di sé.

40-30 Altro ottimo servizio per Sinner, che poi costringe Bautista a sbagliare il recupero di diritto.

30-30 Servizio vincente di Sinner.

15-30 Scambio eterno e lo vince Bautista grazie ad un errore di diritto di Sinner. Ora bisogna resistere, un break adesso potrebbe rivelarsi letale.

Let sulla seconda di servizio per l’azzurro.

15-15 In rete il diritto di Sinner, che ha provato a liberarsi dello scambio.

15-0 Servizio e diritto per Sinner.

3-3 BREAK! Risposta profondissima di Sinner e Bautista affossa il rovescio in rete! Ve l’avevamo detto: con Sinne non è mai finita.

0-40 Scambio durissimo, lo chiude Sinner con un diritto che finisce sulla linea!

0-30 Pesantissimo rovescio di Sinner, sbaglia Bautista.

0-15 Gran rovescio ad incrociare di Sinner, che prova a scuotersi.

2-3 Regalo di diritto di Bautista. Sinner resta in scia, pur essendo indietro di un break.

40-30 Seconda al corpo da parte di Sinner, esce la risposta di Bautista.

30-30 Ace esterno di Sinner.

15-30 Sinner sembra scarico. Esce in lunghezza un comodo diritto.

15-15 Servizio e rovescio in contropiede di Sinner.

0-15 Palla corta di Bautista. Sinner ci arriva, ma colpisce il nastro e presta il fianco al passante dello spagnolo.

1-3 Ora Bautista sta dominando. Si apre il campo con il diritto lungolinea e chiude con lo smash. Parziale di 12 punti a 0 per l’iberico.

40-0 Undicesimo punto di fila per Bautista. Stecca di diritto Sinner.

30-0 Esce la risposta di Sinner. Momento molto negativo per l’azzurro, passaggio a vuoto.

15-0 Servizio vincente dello spagnolo.

1-2 Break per Bautista. Brutto rovescio con saltello per Sinner, palla fuori nettamente. E’ dura adesso, ma non è finita. Con Sinner non è mai finita.

0-40 Eccezionale lo spagnolo, sta giocando un game perfetto. Tre palle break.

0-30 Sta giocando benissimo ora lo spagnolo. Diritto lungolinea a segno.

0-15 Gran rovescio lungolinea di Bautista. Lo sappiamo che lo spagnolo è un cagnaccio.

1-1 In rete la risposta di diritto di Sinner.

40-15 Palla corta di Bautista. Sinner ci arriva bene, ma il suo rovescio in avanzamento è troppo lungo.

30-15 Bautista comanda lo scambio dopo un buon servizio e costringe Sinner a sbagliare di rovescio.

15-15 Servizio e diritto per Bautista.

0-15 Stratosferico diritto lungolinea di Sinner. Finalmente sta lasciando andare questo braccio!

1-0 Straordinario diritto vincente di Sinner. Era fondamentale tenere il servizio in questo primo game del terzo set.

A-40 Servizio e diritto per Sinner.

40-40 Gran risposta di Bautista, poi in corridorio il rovescio di Sinner. Parità.

40-30 Altro buon servizio, lunga la risposta dello spagnolo.

30-30 Ace esterno dell’azzurro.

15-30 Passante vincente di Bautista. Sinner non può permettersi di abbassare la guardia.

15-15 Brutto rovescio in rete per Sinner, ha colpito male.

15-0 Servizio e diritto per Sinner.

21.01 Inizia il terzo set con Jannik Sinner al servizio.

21.01 Sinner ha ottenuto sinora il 67% di punti con la prima ed il 59% con la seconda.

20.59 Nel secondo set Sinner ha realizzato 11 vincenti e commesso 17 errori gratuiti. Il computo è invece 3-17 per Bautista Agut.

6-4 SI VA AL TERZOOOOOOOOOOOOO!!! Sul nastro la palla corta dello spagnolo!

15-40 Se ne va il primo set-point, servizio vincente di Bautista.

0-40 DAI SINNER! Altro diritto che lascia immobile lo spagnolo! Andiamo adesso, portiamola al terzo!

0-30 Ottimo diritto di Sinner e smash vincente.

0-15 Errore di rovescio di Bautista in uscita dal servizio.

5-4 Esce il lungolinea di Bautista. Sinner si salva da 0-30 e, grazie a quattro punti consecutivi, si riporta avanti. Ora lo spagnolo servirà per rimanere nel set.

40-30 Importantissimo servizio vincente per Sinner!

30-30 In rete il diritto di Bautista. Qui si decide la partita…

15-30 Servizio vincente dell’italiano.

0-30 Diritto in contropiede di Bautista ed errore di Sinner. Nuovo momento difficilissimo.

0-15 Arriva il doppio fallo per Sinner, il secondo della partita.

4-4 Altro servizio vincente di Bautista, che è uscito da una situazione difficile.

A-40 Ottima battuta e palla corta a segno dello spagnolo.

40-40 Sinner tira fortissimo, Bautista rimette tutto di là, poi Sinner sbaglia il rovescio decisivo. Che peccato.

30-40 A segno Sinner, agevolato dal nastro colpito da Bautista. Dai ora…

30-30 In rete la palla corta di Bautista.

30-15 Il punto più bello della partita. Demi-volée di Sinner. Bautista viene chiamato a rete, diritto a botta sicura, ma Sinner si salva con un lob d’istinto e va a segno!

30-0 Sinner cerca la risposta vincente con il diritto a sventaglio, ma la palla esce di molto.

15-0 Lunga di un soffio la risposta di Sinner, ma ottimo servizio a uscire dello spagnolo.

4-3 Diritto e rovescio a segno! Sinner si è salvato da 0-40 ed ha annullato 4 palle break. Questo è il game che potrebbe cambiare la partita…

A-40 Eccezionale rovescio lungolinea di Sinner che scardina la resistenza di Bautista.

40-40 Servizio solido di Sinner e rovescio a segno dal centro del campo.

40-A Risposta sulla linea per Bautista, che poi viene a rete e chiude con la volée. Altra palla break.

40-40 OTTIMO SINNER! Si apre il campo con il diritto e poi chiude con il rovescio!

30-40 Importantissima volée a segno di Sinner.

15-40 Sulla linea il rovescio di Sinner.

0-40 Altro pessimo errore di Sinner. Esce il rovescio. Tre palle break per Bautista.

0-30 Bruttissimo errore di Sinner con il diritto ad incrociare da metà campo.

0-15 Sulla linea il diritto dello spagnolo.

3-3 Bautista domina da fondo e poi chiude con il diritto. Si procede sul filo dell’equilibrio.

A-40 Servizio vincente dello spagnolo.

40-40 Bautista sbaglia un diritto comodo. Parità.

40-30 Scambio di una durezza inaudita. Sinner perde la pazienza e spara il rovescio a mezza rete.

30-30 Grandissimo vincente di Sinner. Diritto ad incrociare!

30-15 Servizio vincente Bautista.

15-15 Sinner fa male di rovescio e costringe l’iberico all’errore.

15-0 Esce di un soffio il rovescio in cross di Sinner.

Ricordiamo che sono presenti 1000 spettatori sugli spalti.

Sin qui 3 ace realizzati da Sinner, 2 da Bautista. Per entrambi la battuta non è propriamente la specialità della casa.

3-2 Sinner tiene a 15 la battuta e resta avanti nel secondo parziale.

40-15 Scambio durissimo, fa la differenza il diritto sulla linea di Sinner.

30-15 A mezza rete il diritto di Bautista.

15-15 Sinner spinge di diritto e costringe lo spagnolo all’errore.

0-15 Primo doppio fallo della partita per Sinner.

2-2 21° errore di diritto per Sinner, che qui ha buttato via un’occasione.

A-40 Servizio a uscire e diritto vincente per Bautista, in rete il recupero disperato di Sinner.

40-40 Questa volta va a segno l’accelerazione di rovescio di Sinner.

40-30 Altro erroraccio di Sinner con il diritto. E’ il ventesimo nel match.

30-30 In rete il rovescio di Sinner. L’azzurro non sta giocando con la mente libera, non sta lasciando andare il braccio come sa.

15-30 Esce la palla corta di Bautista.

15-15 Sinner ricambia il regalo con un rovescio interlocutorio in rete.

0-15 Buon servizio per Bautista, che poi affossa in rete il diritto.

2-1 Esce il rovescio lungolinea di Bautista. L’azzurro resta avanti nel secondo set. Nessun break finora.

40-15 Servizio vincente.

30-15 Rovescio lungolinea di Sinner di una bellezza accecante.

15-15 Regalo di Bautista, che mette fuori un comodo diritto sulla seconda di Sinner.

0-15 Gran risposta di Bautista, che poi va a segno con un diritto lungolinea.

1-1 Sinner viene a rete e sbaglia una volée complicata. Lo spagnolo tiene la battuta.

40-30 Sinner stava comandando da fondo, poi affossa il diritto in rete. E’ troppo falloso, così è dura.

30-30 Lungo il diritto dello spagnolo.

30-15 Il back di Bautista mette in difficoltà Sinner, che mette il diritto in rete.

15-15 Servizio vincente dello spagnolo.

0-15 Bellissimo passante di rovescio di Sinner.

1-0 Esce la risposta di Bautista, l’azzurro tiene la battuta.

A-40 Gran rovescio lungolinea di Sinner, che sta facendo fatica ad imporre il proprio gioco.

40-40 Ancora Bautista fa male da fondo, sul nastro il rovescio di Sinner. Si va ai vantaggi.

40-30 Esce il rovescio incrociato dell’azzurro.

40-15 Ace esterno di Sinner.

30-15 In rete la palla corta di Bautista, che aveva messo in difficoltà l’azzurro.

15-15 Scambio lungo, il primo a sbagliare con il diritto è Bautista.

0-15 Lungo il rovescio di Sinner. Ora bisogna assolutamente rimanere con la testa nella partita!

20.05 Inizia il secondo set con Jannik Sinner al servizio.

20.03 Sinner ha ottenuto solo il 25% dei punti sulla prima di servizio dell’avversario.

20.02 11 vincenti e ben 26 errori gratuiti per Sinner, 6-17 invece il computo dello spagnolo.

5-7 Ace di Roberto Bautista Agut. Lo spagnolo si aggiudica il primo set in 51 minuti.

40-15 Bautista sbaglia di diritto.

40-0 Risposta in corridoio per Sinner di rovescio.

30-0 Bautista comanda da fondo, chiama Sinner a rete con la palla corta e poi chiude con la volée.

15-0 La volée di Sinner non è risolutiva e Bautista, con un recupero allucinante, mette la palla sulla linea. Punto che fa male.

E’ un Sinner molto più falloso rispetto ai turni precedenti. La tensione si fa sentire, ma nulla è ancora perduto.

5-6 Arriva il break per lo spagnolo, in rete il rovescio di Sinner.

30-40 Bellissimo diritto lungolinea di Bautista. Palla break che può indirizzare il primo set.

30-30 Brutto diritto a mezza rete per Sinner. Momento molto delicato.

30-15 Buon servizio di Sinner, in rete la risposta dello spagnolo.

15-15 Bautista comanda da fondo e Sinner sbaglia di rovescio.

15-0 Ace al centro di Sinner. All’incrocio delle linee.

5-5 In corridoio il diritto in cross di Sinner. Finale di set davvero incertissimo.

40-15 Sinner cerca il vincente di rovescio, ma la palla si ferma sul nastro.

30-15 Questa volta è lungo il rovescio di Bautista. Anche Sinner non regala niente.

30-0 Lunga la risposta di rovescio di Sinner.

15-0 Sinner stecca la risposta di diritto.

1/3 le palle break convertite da Sinner, 1/4 per Bautista.

5-4 Ci voleva un game tenuto a zero per l’azzurro in questo frangente. Ci avviciniamo al momento decisivo del set.

40-0 Altro diritto di Sinner che costringe Bautista ad andare fuori misura.

30-0 Sinner comanda da fondo e chiude con un diritto lungolinea che lascia Bautista immobile.

15-0 In corridoio il diritto di Bautista, che aveva giocato molto profondo.

4-4 Servizio vincente per lo spagnolo, che smorza sul nascere il tentativo di break di Sinner.

40-30 Brutto errore per Sinner su un rovescio interlocutorio. Questo è un regalo.

30-30 Rovescio molto profondo di Sinner, in rete il rovescio dello spagnolo.

30-15 Servizio e diritto out di Bautista. Fin qui 18 gratuiti per Sinner, 10 per l’iberico.

30-0 Sulla riga la risposta di Sinner, che poi sbaglia ancora con il diritto in cross.

15-0 Bautista gioca sulle linee e costringe Sinner all’errore.

Sin qui Sinner ha ottenuto solo il 57% dei punti con la prima di servizio, ma il 67% con la seconda. E’ stato cruciale tenere la battuta nel fondamentale settimo gioco.

4-3 BELLISSIMA VOLEE’ DI ROVESCIO! Jannik Sinner mette la testa avanti!

A-40 Ace al centro di Sinner!

40-40 Lungo il diritto di recupero di Bautista. E’ un game cruciale…

40-A Ennesimo errore di diritto per Sinner, nuova palla break per lo spagnolo, che è salito di colpi.

40-40 Scambio allucinante, Bautista ha preso di tutto. Recupero in cross assurdo di Sinner, poi Bautista mette in rete il passante di rovescio.

40-A Esce di un soffio il diritto lungolinea di Sinner. Altra palla break.

40-40 Bellissimo diritto in contropiede di Sinner in uscita dal diritto.

30-40 Sinner non chiude con un diritto comodo da metà campo e Bautista lo punisce. Palla break.

30-30 Finalmente un servizio vincente.

15-30 Esce il diritto di Sinner, attenzione…

15-15 Servono due smash a Sinner per chiudere il punto.

0-15 Questa volta finisce in corridoio il diritto di Sinner, che sta ottenendo troppo poco dal servizio.

3-3 BREAK DI SINNER! In rete il diritto di Bautista, tutto in parità! L’azzurro ha strappato il servizio a zero allo spagnolo. 22 minuti di gioco.

0-40 SCAMBIO ECCEZIONALE! Nessuno ha ceduto da fondo, poi Sinner ha chiuso con un diritto lungolinea stratosferico!

0-30 Sinner comanda da fondo, il rete il diritto dello spagnolo.

0-15 Ottimo vincente con il diritto per Sinner.

Bautista per ora ha ottenuto l’86% di punti con la prima di servizio.

2-3 Regalo di Bautista, lunga la risposta dello spagnolo.

40-30 Sinner serve bene e poi va a segno con un diritto pesante.

30-30 Bautista non regala nulla, gioca profondo e costringe Sinner ad un nuovo gratuito.

30-15 Ennesimo errore di diritto per Sinner, che troppo spesso sbaglia la misura.

30-0 Servizio e diritto per Sinner.

15-0 Lunga la risposta dell’iberico sulla seconda di Sinner.

1-3 In corridoio il rovescio di Sinner. Game a zero per lo spagnolo.

40-0 Ace Bautista.

30-0 Sinner viene a rete, ma Bautista mette a segno uno splendido passante di rovescio.

15-0 Sinner sta sbagliando davvero troppo con il diritto.

1-2 Lungo il rovescio di Bautista, Sinner rimane in scia, ma è sotto di un break nel primo set.

40-0 Bene Sinner da fondo, costringe Bautista ad affossare il rovescio in rete.

30-0 In rete la risposta di rovescio dell’iberico.

15-0 Sinner serve bene e poi fa fare il tergicristallo allo spagnolo.

0-2 Ancora un errore di diritto per Sinner, palla in rete. Peccato perché l’azzurro non è riuscito a sfruttare due occasioni per il contro-break. Deve assolutamente sciogliersi!

A-40 Buon servizio dello spagnolo, lunga la risposta difensiva di Sinner.

40-40 Altro diritto in rete per Sinner, un po’ falloso in questo avvio.

30-40 Sinner stecca di diritto, se ne va la prima palla break.

15-40 Questa volta arriva un errore gratuito di Bautista con il diritto.

15-30 Sulla riga il diritto incrociato di Sinner. Un vincente che deve scuoterlo!

15-15 Sinner comanda da fondo e poi chiude con la volée di diritto.

15-0 Servizio vincente per Bautista.

0-1 Altro errore con il diritto di Sinner, c’è il break immediato per lo spagnolo. L’azzurro è palesemente contratto.

15-40 Lungo il rovescio di Sinner, due palle break per l’iberico.

15-30 Attenzione, Sinner affossa in rete il diritto. Subito un momento delicato.

15-15 Questa volta fa male il cross di diritto di Sinner, Bautista non può nulla.

0-15 Subito uno scambio durissimo, Bautista resiste, poi Sinner mette in corridoio il diritto incrociato.

19.09 Inizia la partita con Jannik Sinner al servizio!

19.07 Jannik Sinner sin qui ha guadagnato 1,5 milioni di dollari in carriera.

19.05 Iniziato il riscaldamento.

19.04 Maglia bianca anche per Bautista, con spalle a tinte verdi.

19.03 Jannik Sinner fa il suo ingresso in campo con maglietta e cappellino bianco.

19.02 C’è un vento abbastanza sostenuto a Miami.

18.55 Tra poco i giocatori scenderanno in campo per il riscaldamento.

18.47 Queste le proiezioni di classifica di Jannik Sinner nel Masters1000 di Miami:

In caso di sconfitta in semifinale: 2129 punti, 24° posto (25° se Hurkacz dovesse andare in finale).

In caso di sconfitta in finale: 2369 punti, 21° posto (22° se fosse Hurkacz a batterlo in finale).

In caso di successo in finale: 2769 punti, 14° posto.

18.45 Una vittoria spedirebbe Sinner al numero 21 del ranking ATP, ma se dovesse riuscire anche a prendersi l’intero torneo, allora diventerebbe numero 14. In caso di sconfitta in semifinale, oppure in finale se sarà il polacco Hubert Hurkacz a far suo il 1000, sarà invece alternativamente numero 25 o 22.

18.42 Sinner cerca di diventare il secondo del nostro Paese ad approdare in una finale di un 1000, dopo che Fabio Fognini ci riuscì nel 2019 a Montecarlo battendo Rafael Nadal e, ventiquattr’ore dopo, il serbo Dusan Lajovic

18.39 Un solo precedente ufficiale tra i due giocatori, quello del recente ATP 500 di Dubai, vinto dall’altoatesino per 6-4 3-6 7-5 al termine di un’autentica battaglia di terzo turno.

18.35 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della semifinale del Masters1000 di Miami tra Jannik Sinner e lo spagnolo Roberto Bautista Agut.

Il programma del match – La presentazione della semifinale

FILIPPO VOLANDRI: “JANNIK SINNER GIOCHERA’ IN COPPA DAVIS”

Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale del match tra l’azzurro Jannik Sinner e lo spagnolo Roberto Bautista Agut, valido per la semifinale del torneo ATP Masters1000 Miami 2021. Sul Grandstand l’azzurro vuole provare a centrare un posto nell’ultimo atto della manifestazione, da numero 21 del tabellone.

Il match aprirà il programma di giornata e scatterà a partire dalle ore 19.00 italiane: l’iberico, numero 7 del seeding, proverà a vendicare la sconfitta patita negli ottavi di finale del torneo di Dubai, quando ad imporsi, nell’unico precedente tra i due, fu Jannik Sinner in tre set.

L’azzurro, invece, proverà a centrare una vittoria che vale 240 punti per il ranking mondiale, e che lo proietterebbe alle porte della top 20. Sinner, infatti, al momento è al numero 24 (virtuale) della classifica ATP, e con il successo odierno si porterebbe al 21° posto (virtuale) a quota 2369.

OA Sport vi offre la diretta live testuale del match tra l’azzurro Jannik Sinner e lo spagnolo Roberto Bautista Agut, valido per la semifinale del torneo ATP Masters1000 Miami 2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La semifinale inizierà alle ore 19.00 italiane. Buon divertimento!

Foto: LaPresse