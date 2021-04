Masters1000 Miami, Jannik Sinner eguaglia Nadal, Djokovic e Agassi. Quarto U20 in finale in Florida!

Jannik Sinner continua a regalarsi e a regalarci emozioni speciali. L’azzurro ha infatti conquistato per la prima volta in carriera la Finale di un Masters1000: la vittoria di Miami (Stati Uniti) contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.12 del ranking) per 5-7 6-4 6-4 è stata di grande qualità. L’azzurrino, da autentico veterano nell’animo, ha saputo leggere i momenti della partita e nelle fasi calde del secondo e terzo set ha fatto la differenza.

Concetti che vanno legati al fatto che parliamo di un classe 2001. Entrata in finale di un Under20 che accade per la quarta volta nei 36 anni di storia del torneo della Florida. Gli altri giocatori giovani ad aver raggiunto questo risultato furono Andre Agassi nel 1990 (vittoria finale a 19 anni), Rafael Nadal nel 2005 (finalista a 18 anni) e Novak Djokovic nel 2007 (vincitore a 19 anni).

Nomi di un certo rilievo, dunque, sono da affiancare a quelli dell’altoatesino. Possono essere delle esagerazioni se si vogliono trovare delle somiglianze o delle uguaglianze, ma è un dato da rimarcare soprattutto per la tenuta mentale del ragazzo allenato da Riccardo Piatti. Di fatto, il tennista del Bel Paese ha superato l’ennesima prova del nove e come tale non si può far altro che rimarcarlo.

In Finale, ora, dovrà attendere il vincente tra il polacco Hubert Hurkacz e il russo Andrey Rublev, quest’ultimo autentico dominatore dei tornei 500. Indubbiamente, il nome di Rublev desta sensazione per la classifica e lo status tecnico, ma alla fine della fiera Jannik scenderà in campo come al solito, ovvero cercando di dare il 100% e poi tirare le conclusioni.

Foto: LaPresse