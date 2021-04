Masters1000 Miami, Jannik Sinner in finale! Data, orario, programma, tv, prossimo avversario

Prosegue la favola di Jannik Sinner al Masters 1000 di Miami 2021. Il tennista italiano ha superato in semifinale l’ostacolo rappresentato dall’ostico spagnolo Roberto Bautista Agut e si è guadagnato così il pass per la prima finale della carriera in un torneo di questo livello.

L’altoatesino si è imposto in rimonta con il punteggio di 5-7 6-4 6-4 in 2 ore e 31 minuti di gioco, al termine di un match estremamente equilibrato e deciso da pochi punti. Il 19enne nativo di San Candido, grazie a questa vittoria, continua a scalare la classifica mondiale e vola virtualmente al 21° posto del ranking ATP, a soli 4 punti dalla top20.

Sinner, che occupa addirittura la sesta piazza nella graduatoria stagionale aggiornata della “Race to Turin” (i primi 8 a fine anno disputeranno le ATP Finals), se la vedrà in finale con il vincente del match tra il russo Andrey Rublev ed il polacco Hubert Hurkacz. Nessun precedente degno di nota nel circuito maggiore con entrambi, anche se lo scorso 29 ottobre l’azzurro si ritirò dopo 3 game a Viennia per infortunio proprio contro Rublev.

La finale del Masters 1000 di Miami 2021, in programma domenica 4 aprile alle ore 19.00 italiane, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena ed in diretta streaming su Sky Go e Now TV. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo della prima finale di Jannik Sinner in un 1000. Di seguito il programma della finale:

PROGRAMMA FINALE SINNER MASTERS 1000 MIAMI

DOMENICA 4 APRILE

ore 19.00 Jannik Sinner vs Andrey Rublev o Hubert Hurkacz (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, live streaming su Sky Go e Now TV)

