La tarda serata italiana del torneo ATP Miami 2021 di tennis (di categoria Masters 1000) sorride all’azzurro Jannik Sinner, numero 21 del seeding, che batte in rimonta per 5-7 6-4 6-4 lo spagnolo Roberto Bautista Agut, testa di serie numero 7, nella prima semifinale, in un match che metteva in palio punti pesanti utili per la classifica mondiale.

Secondo le nuove regole imposte dall’emergenza sanitaria per il calcolo del ranking ATP, vincendo il match odierno l’azzurro riceve benefici sia in termini di punti che di posizioni in classifica, guadagnando ben 240 punti netti, salendo da 2129 a quota 2369, ed issandosi dal 24° al 21° posto virtuale.

La scalata potrebbe proseguire nella prossima giornata di domenica, in caso di successo in finale, che lancerebbe l’azzurro, in maniera certa, alla piazza numero 14, andando a quota 2769, dato che l’ultimo atto mette in palio 400 punti per il vincitore. Sinner in tal caso diventerebbe numero 2 d’Italia scavalcando Fabio Fognini (fermo a 2548, attualmente 17°).

In caso di mancato successo finale però, Sinner potrebbe essere ancora scavalcato dal polacco Hubert Hurkacz: se l’italiano dovesse perdere in finale con il polacco finirebbe per essere 22°e non 21° nel ranking ATP del 5 aprile. Hurkacz però deve ancora giocare la semifinale contro Rublev, in programma nella notte italiana.

PROIEZIONI RANKING SINNER 5 APRILE 2021

In caso di sconfitta in finale: 2369 punti, 21° posto (22° se fosse Hurkacz a batterlo in finale).

In caso di successo in finale: 2769 punti, 14° posto.

Foto: LaPresse

DATA, PROGRAMMA, ORARIO, TV, AVVERSARIO DI JANNIK SINNER IN FINALE A MIAMI

LA CRONACA DELLA VITTORIA DI JANNIK SINNER

JANNIK SINNER: “QUESTA VITTORIA VALE TANTO PER ME”

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO JANNIK SINNER CON LA FINALE DI MIAMI?