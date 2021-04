Jannik Sinner è sesto nella classifica della Race! Le proiezioni nel ranking. Obiettivo ATP Finals di Torino

Nel torneo ATP Miami 2021 di tennis (di categoria Masters 1000) l’azzurro Jannik Sinner, numero 21 del seeding, è approdato in finale, guadagnando 600 punti utili per la Race ATP che qualifica alle Finals del 2021, che si terranno a Torino.

Al momento Sinner è salito a quota 995, issandosi al 6° posto virtuale della Race. La scalata potrebbe proseguire domenica, in caso di successo in finale, che lancerebbe l’azzurro, in maniera certa, alla piazza numero 5, andando a quota 1395, dato che l’ultimo atto mette in palio 400 punti per il vincitore.

In caso di sconfitta in finale però, Sinner verrebbe scavalcato dal polacco Hubert Hurkacz: se l’italiano dovesse perdere in finale con il polacco finirebbe per essere 7° e non 6° nella Race ATP del 5 aprile. Hurkacz infatti al momento ha gli stessi punti di Sinner.

RACE ATP 5 APRILE 2021

1 Novak Djoković SRB 2140

2 Daniil Medvedev RUS 2130

3 Andrey Rublev RUS 1800

4 Stefanos Tsitsipas GRE 1540

5 Aslan Karatsev RUS 1310

6 Jannik Sinner ITA 995

7 Hubert Hurkacz POL 995

8 Alexander Zverev GER 935

9 Roberto Bautista Agut ESP 765

10 Alexander Bublik KAZ 630

11 Márton Fucsovics HUN 600

12 Diego Schwartzman ARG 550

13 Grigor Dimitrov BUL 505

14 Matteo Berrettini ITA 495

15 Sebastian Korda USA 495

16 Félix Auger-Aliassime CAN 465

17 Lloyd Harris RSA 457

18 Fabio Fognini ITA 435

19 David Goffin BEL 425

20 Karen Khachanov RUS 405

21 Cameron Norrie GBR 400

22 Jérémy Chardy FRA 400

23 Alex de Minaur AUS 395

24 Lorenzo Musetti ITA 385

25 Alexei Popyrin AUS 380

Foto: LaPresse