Jannik Sinner si sta preparando per disputare la Finale del Masters 1000 di Miami, in programma domenica 4 aprile (ore 19.00). Il tennista italiano si è reso protagonista di una bellissima cavalcata sul cemento statunitense, condita da due spettacolari vittorie contro due avversari del calibro di Karen Khachanov e Roberto Bautista-Agut. Il nostro portacolori si è distinto con pieno merito in terra americana e ha staccato il pass per l’atto conclusivo di questa prestigiosa kermesse, inferiore per rilievo e caratura soltanto ai quattro Slam. Il 19enne ha davanti a sé soltanto un ultimo ostacolo: si tratta del polacco Hubert Hurkacz, rivale non imbattibile ma che sta vivendo un magico momento di grazia e che sarà in grado di impensierire l’azzurro.

Jannik Sinner, che ha nel mirino la top-20 del ranking ATP, insegue il suo terzo trofeo nel circuito maggioe dopo aver già messo le mani su due ATP 250 e aver raggiunto i quarti di finale all’ultimo Roland Garros. L’allievo di Riccardo Piatti ha scaldato l’Italia intera e ora vuole regalarsi una magia nel giorno di Pasqua, proprio come fece Fabio Fognini quando trionfò al Masters 1000 di Montecarlo nel 2019. Gli straordinari risultati agonistici ottenuti da Jannik Sinner nelle ultime due stagioni hanno permesso al nostro portacolori di mettere da parti anche delle cifre particolarmente interessanti.

Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner nell’arco della sua giovanissima carriera? La cifra è resa nota dalla stessa ATP: 1.570.250 dollari statunitensi, ovvero circa 1,335 milioni di euro. Stiamo parlando esclusivamente di guadagni ottenuti in base alle prestazioni sportive e ai risultati in campo. Da questo computo sono esclusi gli introiti provenienti dai vari sponsor, che sono a loro volta molto generosi, ma le cui cifre non sono ufficialmente pubblicate. E se vincesse il Masters 1000 di Miami? Allora a quella cifra si aggiungerebbero 300.110 dollari (circa 255mila euro), se perdesse si dovrebbe accontentare di 165.000 dollari (circa 140mila euro).

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO JANNIK SINNER IN CARRIERA?

Foto: Lapresse