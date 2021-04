Finale Masters1000 Miami, Sinner-Hurkacz: programma, orario, tv, streaming

Jannik Sinner ha conquistato l’accesso alla prima finale di un torneo Masters1000 in carriera. Il 19enne ha superato in semifinale a Miami lo spagnolo Roberto Bautista Agut per 5-7, 6-4, 6-4, dando spettacolo in particolare nei momenti chiave della partita, quando è riuscito come di consueto ad accrescere esponenzialmente il livello del proprio gioco.

Tutti si aspettavano che l’azzurro avrebbe incontrato nell’atto conclusivo il russo Andrey Rublev, invece il n.8 del mondo russo è stato sconfitto per 6-3, 6-4 dal sempre più sorprendente Hubert Hurkacz. Anche per il polacco si tratta della prima finale in carriera in un Masters1000.

Sinner e Hurkacz sono molto amici, si allenano spesso insieme ed hanno anche fatto coppia in qualche torneo di doppio. “E’ un ragazzo molto tranquillo e rilassato, dà sempre il massimo per vincere. Sono contento per i risultati che sta ottenendo, sono frutto del duro lavoro“, ha spiegato Hurkacz in conferenza stampa a proposito di Sinner.

Va detto che il polacco, n.37 del mondo, ha vinto entrambe le finali cui ha preso parte nella sua carriera: a Winston-Salem nel 2019 e Delray Beach nella stagione in corso.

Tra l’altro il match tra Sinner e Hurkacz sarà fondamentale anche in chiave classifica ATP. In caso di sconfitta, l’italiano verrebbe scavalcato dal polacco e concluderebbe il torneo da n.22 del mondo. Il successo nel torneo consentirebbe invece all’altoatesino di volare addirittura in 14ma piazza, diventando il n.2 d’Italia alle spalle di Matteo Berrettini.

La finale del Masters1000 di Miami scatterà domenica 4 aprile alle ore 19.00 italiane e sarà trasmessa in tv su Sky Sport. Sarà una Pasqua all’insegna del grande tennis, speriamo a tinte azzurre.

FINALE MASTERS1000 MIAMI: PROGRAMMA, ORARIO, TV

Ore 19.00: Jannik Sinner (Italia) vs Hubert Hurkacz (Polonia)

Diretta tv su SkySport Arena (canale 204)

Diretta streaming su SkyGo e NowTV

Foto: Lapresse