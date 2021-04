LIVE Perugia-Monza 25-19, Superlega volley in DIRETTA: gli umbri si prendono il primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

25-19 SOLE’!! SENZA PIETA’ L’ARGENTINO! CHIUDE IL PRIMO SET! PERUGIA A DUE SET DALLA FINALE SCUDETTO!

24-19 Muro di Solé!! Set point per la Sir!

23-19 Plotnytski beffa il muro avversario!

22-19 Travica non contiene l’attacco di Lanza.

22-18 Attacco di Roberto Russo!!

21-18 Ramirez Pita trova l’ace!

21-17 Altro errore al servizio per Leon.

21-16 Staccata imponente di Wilfredo Leon! Perugia avanti di cinque.

20-16 Altro grande attacco di Lanza! Niente da fare per la difesa di Perugia.

20-15 Thomas Beretta butta di là un pallone conteso.

20-14 Grande attacco di Filippo Lanza! Non chiude Russo.

20-13 Muro di Roberto Russo su Ramirez Pita! Si rifà l’italiano!

19-13 Leon murato da Ramirez Pita!

19-12 Invasione di Roberto Russo che anticipa troppo l’intervento.

19-11 Muzaj viene servito da Travica ed elude il muro.

18-11 Se ne va il terzo servizio di fila di Plotnytski.

18-10 ALTRO ACE DI PLOTNYTSKI!! DEVASTANTE L’UCRAINO!

17-10 ACE DI PLOTNYTSKI!!!

16-10 Rotazione di Travica che mette palla a terra.

15-10 Lagumdzija approfitta di un muro disordinato di Perugia.

15-9 IL MURO DI SOLE’!! MURO A TRE PRONTO DI PERUGIA!

14-9 Sbaglia in battuta Lanza.

13-9 Lagumdzija vincente sul pallone servito da Orduna.

13-8 Leon! Altro attacco vincente.

12-8 Non trova il campo Roberto Russo.

12-7 Errore in battuta per Leon.

12-6 Travica trova Leon che cerca Orduna e lo buca.

11-6 Holt anticipa la difesa avversaria con una grande elevazione.

11-5 Torsione splendida di Wilfredo Leon.

10-5 Lagumdzija apre le mani al muro avversario.

10-4 Lagumdzija sfrutta un pallone pulito.

10-3 Leon imperioso! Stoppato Džavoronok.

9-3 Leon è murato da Orduna.

9-2 Ma c’è invasione di Džavoronok: altro punto per la Sir.

8-3 Accorcia Monza con l’ottimo primo tempo di Džavoronok.

8-2 Muzaj! Vincente la sua schiacciata.

7-2 Leon! All’incrocio delle righe dopo un attacco impreciso di Lanza.

6-2 Leon! Inizio col botto di Perugia. Timeout per Monza.

5-2 Travica dopo un gran servizio di Plotnitskiy.

4-2 LEON! CHE FORZA!

3-2 Solé non sbaglia dopo una super difesa di Plotnyskiy!

2-2 Travica finta l’alzata e mette giù il pallone.

1-2 Trova lo spazio Thomas Beretta.

1-1 SOLE’!! SUPER PRIMO TEMPO!

0-1 Uno contro uno di Filippo Lanza dopo un ottimo salvataggio.

SI PARTE CON PERUGIA AL SERVIZIO!

18.20 Minuto di silenzio a Perugia: pochi minuti fa è arrivata la brutta notizia della scomparsa della madre del presidente della Sir Safety.

18.15 Le squadre sono entrate in campo, è tutto pronto alla PalaEvangelisti!

18.12 Ai quarti di finale Monza ha eliminato Vibo Valentia, mentre Perugia ha avuto la meglio su Milano.

18.09 Perugia recentemente ha subito un’eliminazione bruciante in Champions League per mano di Trento. La squadra di Heynen si vorrà riscattare centrando la terza finale Scudetto consecutiva.

18.06 Monza è chiamata a reagire: in particolar modo in gara-1, i lombardi hanno ben figurato e hanno dimostrato di avere le carte in regola per mettere in difficoltà la formazione perugina. Vedremo se la serie verrà riaperta.

18.03 Con una vittoria nella partita di oggi, Perugia volerebbe in finale dove affronterebbe la vincente della sfida fra Civitanova e Trento, attualmente sull’1-1 prima della sfida di oggi.

18.00 Perugia nelle prime due gare ha indirizzato la sfida: 2-0 il parziale. Gli umbri hanno vinto la prima partita per 15-12 al tiebreak del quinto set, mentre nel secondo match sono andati a vincere in Brianza in quattro parziali.

17.57 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Monza, gara-3 della semifinale dei play-off di Superlega 2020-2021.

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Monza, gara-3 della semifinale dei play-off di Superlega 2020-2021. Le migliori quattro squadre rimaste si sfidano nelle semifinali con l’obiettivo comune di volare nella finale decisiva per lo Scudetto. Le sfide sono al meglio delle cinque partite: chi si aggiudica per primo tre match passa il turno.

Perugia ha l’opportunità di chiudere i giochi: gli umbri sono avanti 2-0 e con un’altra vittoria volerebbero all’atto conclusivo dove affronterebbero la vincente fra Civitanova e Trento. La squadra di Heynen, dopo l’uscita per mano della stessa Trento dalla Champions League, vuole reagire provando a conquistare la terza finale Scudetto consecutiva. Nella prima gara la Sir Safety ha superato Monza al tiebreak (15-12), mentre nella seconda sono bastati quattro set per sbarazzarsi degli avversari.

Monza è chiamata ad un’impresa: dopo aver eliminato Vibo Valentia ai quarti, la strada sembra essere sbarrata in questa semifinale, ma fino alla fine i lombardi hanno ragione di credere nella clamorosa rimonta.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Perugia-Monza, gara-3 della prima semifinale dei play-off di Superlega 2020-2021. Non vi faremo perdere nessun punto, nessuna palpitazione, nessuna emozione di questa sfida. Il match inizierà alle 18.15, noi ci collegheremo alle 17.55 per introdurre al meglio questo confronto. Buon divertimento.

