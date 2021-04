Volley, Playoff SuperLega: Perugia batte Monza e vola in Finale Scudetto. Quinto assalto al titolo

Perugia ha sconfitto Monza per 3-0 (25-19; 25-21; 25-21) nella gara-3 della semifinale dei playoff di SuperLega, ha chiuso la serie per 3-0 e si è qualificata per la Finale Scudetto, dove affronterà la vincente di Civitanova-Trento (2-1). I Block Devils, grandi favoriti della vigilia per la conquista del tricolore, hanno chiuso definitivamente i conti contro gli arrembanti brianzoli e giocheranno per lo scudetto per la quinta volta nella loro storia (hanno vinto soltanto nel 2018, mentre hanno perso nel 2013, 2014, 2016, 2019). I ragazzi di coach Vital Heynen si sono imposti al PalaBarton col massimo scarto, dopo che in gara-1 si erano imposti al tie-break e in gara-2 avevano patito tantissimo in trasferta (3-1).

Oggi Perugia ha avuto soltanto un momento di difficoltà, in avvio del secondo set. In quel frangente gli ospiti hanno tentato il tutto per tutto, ma il maggior tasso tecnico degli umbri è emerso alla lunga ed è arrivato il successo. Abbiamo anche il quadro delle qualificate alla prossima Champions League: Perugia, Civitanova, Trento. Monza si dovrà accontentare di partecipare alla CEV Cup, il secondo torneo europeo per importanza.

Sugli scudi la stella Wilfredo Leon (19 punti, 3 muri) e il centrale Sebastiano Solè (16 punti, 4 muri). Il regista Dragan Travica ha mandato in doppia cifra anche il martello Oleg Plotnytskyi (10), solo 7 marcature per l’opposto Thijs Ter Horst. Agli ospiti non sono bastati il grande ex Filippo Lanza (14 punti) e il bomber Adis Lagumdzija (14).

Photo LiveMedia/Valerio Origo